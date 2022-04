HNP architects setzt auf smarte Architektur für Gewerbeimmobilien

Wien (OTS) - Die architektonischen Ansprüche an Büroplanungen sind hoch. Das renommierte Architekturbüro HNP architects spricht von smarter Architektur. Energiesparmaßnahmen und ausgereifte Technik müssen das Ziel neuer bzw. umgenutzter Gewerbeimmobilien sein. Die gemeinsame Abstimmung von Bauherren, Architekten und Fachplaner ist unabdingbar.

Mit dem Office Park 4 am Flughafen Wien Schwechat und dem Bürogebäude Square One in Wien Döbling sind die ersten Schritte in Richtung smarter Architektur bei Gewerbeimmobilien getan. Dabei handelt es sich um zwei Vorzeigeprojekte von HNP architects in Bezug auf flexibles und „remotes“ Arbeiten. Die Nutzungsintervalle der Mieter sind im Laufe der letzten beide Jahre wesentlich kürzer geworden. Das renommierte Architekturbüro setzt bei Gewerbeimmobilien zukünftig auf automatisierte und vernetzte Gebäudetechnik in Zusammenhang mit einer Steigerung des Komforts und entsprechenden Energiesparmaßnahmen. Für HNP architects sind das zwei wesentliche Kriterien einer smarten Architektur.

Die entsprechenden Maßnahmen müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden und variieren je nach Budget, Bauaufgabe und Nutzeranforderung. Je früher Ziele und Kennwerte zwischen Bauherren und seinen Architekten bzw. Fachplanern definiert werden, desto besser ist es für die smarte Architektur. Unter den besagten Voraussetzungen ist bereits das nächste erfolgreiche Projekt von HNP architects in Entstehung – das Bürogebäude Central Hub im Gewerbequartier TwentyOne in Wien Floridsdorf mit Fertigstellungstermin im Jahr 2023.

„Wir beobachten, dass Büros aufgrund der Corona Krise vermehrt zu Orten der Begegnung geworden sind. Daher ist die Flexibilität eines Gebäudes insbesondere bei Gewerbeimmobilien wesentlich“, stellt Oliver Oszwald, Partner bei HNP architects, fest. Die Bauherren müssen auf die flexible Nutzung von Büroräumlichkeiten bereits in der Planung reagieren.

Das renommierte Architekturbüro mit den Partnern Arch. Heinz Neumann, Arch. Florian Rode und Arch. Oliver Oszwald ist sich sicher: Das vielfältige Raumangebot mit flexiblen Workspaces, Think Tanks aber auch Brain Boxes hat sich zu einer flexiblen Raumgestaltung und -ausstattung entwickelt. Die moderne Büroplanung sieht keine klassischen Großraumbüros mehr vor, sondern einen durchdachten Multi-Space mit einer Vielzahl von technischen Elementen und einer umfassenden technischen Ausstattung. Das Ergebnis wird eine neue Arbeitswelt mit intelligenter und mehrfachprogrammierbarer Zonierung sein. Oliver Oszwald weiß: „Wir stehen vor einem Wechsel von Präsenzkultur hin zum mobilen Arbeiten. Gebäude sind so zu errichten, dass eine Mehrfachnutzung möglich ist.“

Nach- und Umnutzung von Gewerbeimmobilien

Die Projektplanung muss bereits in der Konzeption eine mögliche Nach- und Umnutzung der Gebäudestruktur und -technik berücksichtigen. Diese Vorgehensweise ist sowohl nachhaltig als auch ressourcenschonend, denn Gebäude haben eine wesentlich längere Lebensdauer, als deren eingebaute Steuerungstechnik aufweist. Teure und ressourcenintensive Umbauten bzw. Abrisse aufgrund überholter Gebäudetechnik, die nicht nachgerüstet werden kann, sind aus ökologischen Gründen zu vermeiden.

Allgemeines über HNP architects

Das Architektur- und Ingenieurbüro HNP architects ist in der Öffentlichkeit vor allem durch Büro- und Hochhausbauten bekannt. Ein Großteil davon steht in Wien. HNP architects entwirft aber auch Wohnhäuser und Inneneinrichtungen. Partner des Architekturbüros sind Heinz Neumann, Oliver Oszwald und Florian Rode. Das Büro beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und arbeitet aktuell an rund 20 Projekten.

PROJEKTAUSWAHL – FERTIGGESTELLT

Bürohaus Square Plus, 1190 Wien

Bürohaus Office Park 4, Flughafen Wien

Bürohaus QBC 3 Quartier Belvedere Central, 1100 Wien

Euro Plaza – Bauphasen I, II, III, IV, V und VI, 1120 Wien

Goldenes Quartier, Tuchlauben – Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus, Denkmalschutz, 1010 Wien

UNIQA Konzernzentrale, 1020 Wien

Wohnhausanlage Am Seebogen H6 – 1220 Wien

Wohnhausanlage Grinzinger Allee 6 – 1190 Wien

Wohnhausanlage Pfarrwiesengasse – 1190 Wien

Wohnhausanlage Zahnradbahnstraße – 1190 Wien

Wohnhochhaus Monte Laa 3 – 1100 Wien

Wohnhochhaus Monte Laa 5 – 1100 Wien

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Tanja Frömmig

T: +43 699 15 12 66 14

E: tanja.froemmig @ epmedia.at