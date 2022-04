Luxuriöses Wohnen in Döbling: WINEGG stellt Wohnprojekt „Cuvée 49“ fertig

Wien (OTS) - Am Südhang des Kahlenbergs wurde das exklusive Neubauprojekt „Cuvée 49“ fertiggestellt. Drei bezugsfertige Eigentumswohnungen mit Größen von ca. 66 bis 165 Quadratmeter sind aktuell noch verfügbar.

Das Wohnprojekt „Cuvée 49“ am Südhang des Kahlenbergs kombiniert alle Vorzüge von Stadtleben, Ruhe und Erholung. Der Projektentwickler WINEGG stellte nun den Neubau am Unteren Schreiberweg in Döbling fertig. Der Großteil der Eigentumswohnungen wurde bereits an die Bewohner übergeben, drei Einheiten sind aktuell noch verfügbar. Darunter befindet sich auch das exklusive Penthouse mit privater Liftfahrt und großzügiger Dachterrasse, welche einen traumhaften Rund-um-Blick – sowohl über die Weingärten als auch stadteinwärts - bietet.

„Das Wohnprojekt Cuvée 49, in einer der besten Lagen Döblings, vereint Individualität und Großzügigkeit. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Fertigstellung dieses anspruchsvollen Projekts“, so Hannes Speiser, Prokurist und Leitung Neubauprojekte bei WINEGG.

Bei der Übergabe der hochwertigen Wohnungen erhielten die neuen Eigentümer neben exklusiven „Cuvée 49“-Weinen auch Zugang zu einem digitalen Concierge-Service.

Ausstattung auf höchstem Niveau

Das Wohnprojekt „Cuvée 49“ sticht durch eine beeindruckende individuelle Architektur hervor: Die Fassade mit der imposanten Klinkerverkleidung in Kombination mit modernen Ausstattungselementen schafft ein einzigartiges identitätsstiftendes Ambiente. Die erstklassigen Eigentumswohnungen mit Raumhöhen von ca. 2,7 m sind durchgehend klimatisiert und verfügen über großzügige Freibereiche in Form von Terrassen, Balkonen und Eigengärten. Darüber hinaus punktet dieses Neubauprojekt mit einem hauseigenen Weinkeller inklusive Degustationsraum und einer Tiefgarage mit übergroßen Stellplätzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cuvee49.at

Der exklusive Verkauf erfolgt über WINEGG Makler GmbH.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

