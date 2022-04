Walk of Fame der Weiterbildung – imh kürte die besten 14 Vortragenden Österreichs

Die besten der Besten aus über 1.800 Sprecherinnen und Sprechern wurden ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am 7. April 2022 wurden zum 21. Mal die imh "Speaker & Trainer of the Year" gekürt. 14 Referenten und Referentinnen überzeugten mit brillanten Bewertungen und wurden für ihre Leistungen in den Jahren 2020 und 2021 im Park Hyatt Vienna in Wien ausgezeichnet.

Spannend, unterhaltsam und informativ – mit einer Prise Humor.

Was wie die Kurzbeschreibung eines Hollywood-Blockbusters klingt, ist auch genau das, was einen hervorragenden Vortrag auszeichnet. Ganz getreu dem imh-Motto "Echte Menschen, echte Gespräche" überzeugen die prämierten Speaker und Trainer nicht nur mit fachlichem Know-how, sondern nehmen die Teilnehmer:innen der Konferenzen und Seminare wirklich mit. Jede:r Einzelne von ihnen hinterlässt einen bleibenden Eindruck, der auch nach der Veranstaltung langfristig im Gedächtnis bleibt. Zwischen Energierecht und Service Desk, von Gesundheitswesen bis Management – egal in welcher Branche ihre Expertise liegt, die "Speaker & Trainer of the Year" haben sich den Stern auf dem imh-Walk of Fame redlich verdient.

Wer wird ausgezeichnet?

imh organisiert pro Jahr knapp 400 Seminare und Konferenzen. Im Anschluss an jede Veranstaltung bewerten die Teilnehmer:innen die Vortagenden nach Vortragsstil und Inhalt. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei hervorragenden 1,48 (auf einer Skala von 1 bis 6). Die Preisträger:innen konnten diesen hervorragenden Schnitt nochmals übertreffen und erzielten ausschließlich Bestnoten.

Die imh-"Speaker & Trainer of the Year 2020–2021" sind:

Bernhard Böhm, BSc, MA, Team Leiter Vor-Ort-Prüfungen, Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Team Leiter Vor-Ort-Prüfungen, Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“, Finanzmarktaufsicht (FMA) DI (FH) Hartmut Dämon, Teamleiter des Teams Servicedesk und IT Schulungen in der Organisationseinheit IAS (Infrastruktur und administrative Systeme), Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

Teamleiter des Teams Servicedesk und IT Schulungen in der Organisationseinheit IAS (Infrastruktur und administrative Systeme), Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. Dr.in Claudia Gabauer, LL.M., Referentin, Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst

Referentin, Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, Geschäftsführerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Geschäftsführerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH Mag. Berthold Hofbauer, Rechtsanwalt und Partner, Heid & Partner Rechtsanwälte

Rechtsanwalt und Partner, Heid & Partner Rechtsanwälte Mag. Stefan Jezl , Führungskräfte Coach & Trainer

, Führungskräfte Coach & Trainer Dr. Andreas Joklik, LL.M., Partner, Joklik Katary Richter Rechtsanwälte

Partner, Joklik Katary Richter Rechtsanwälte Arch. Dipl.-Ing. Gerhard Kopeinig, Geschäftsführer, Architekturbüro Arch + More

Geschäftsführer, Architekturbüro Arch + More Dr. Günther Leissler, LL.M., Rechtsanwalt und Partner, Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Rechtsanwalt und Partner, Schönherr Rechtsanwälte GmbH Mag.a Karin Lenhard , Erste Group ESG Expert, Erste Group Bank AG

, Erste Group ESG Expert, Erste Group Bank AG Dr. Harald Proidl, Leiter Ökoenergie und Energieeffizienz, E-Control

Leiter Ökoenergie und Energieeffizienz, E-Control Dr.in Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Bereich I „Bankenaufsicht“, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Bereich I „Bankenaufsicht“, Finanzmarktaufsicht (FMA) Dr. Martin Schneider, Abteilung für Volkswirtschaftliche Analyse, Oesterreichische Nationalbank

Abteilung für Volkswirtschaftliche Analyse, Oesterreichische Nationalbank Mag.a Sibylle Summer, Stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung „EU-Beihilfenrecht“, Abt. III/4, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

Über den Veranstalter

Bereits seit 1992 ist imh (vormals IIR) der Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich und steht somit für Kontinuität und intensiv recherchierte, hochwertige Veranstaltungen. Die fachliche Tiefe der Veranstaltungsinhalte, kombiniert mit der hohen Qualität der Vortragenden, ist einzigartig am österreichischen Markt. 45 imh Mitarbeiter:innen recherchieren in stetigem Dialog mit den Kunden und Kundinnen, was diese wirklich interessiert. Das hat sich bewährt. Teilnehmer:innen aus über 20.000 Unternehmen vertrauen seit 1992 auf die imh GmbH.

