Korosec: Finanzierung für Lichtblickhof muss sichergestellt werden

Zwingend notwendige Unterstützung darf nicht an städtischer Bürokratie scheitern

Wien (OTS) - "Der Lichtblickhof leistet unglaublich wertvolle Arbeit im Bereich der Therapie für schwer bzw. unheilbar kranke Kinder. Die Stadtregierung ist in der Pflicht, hier für die notwendigen Maßnahmen zu sorgen", so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Berichterstattung.

Der Lichtblickhof stehe angesichts der wackelnden Finanzierung vor unsicheren Zeiten. So seien die laufenden Betriebskosten bis dato vom Wiener Gesundheitsverbund übernommen worden. Angesichts der Absiedelung des Otto-Wagner-Spitals sei es aktuell jedoch nicht klar, wer dafür in Zukunft aufkommen wird.

"Die Versorgung und die Therapie von schwer bzw. unheilbar kranken Kindern darf nicht an bürokratischen Hürden, die seitens der Stadt zu verantworten sind, scheitern. Die Stadtregierung muss nun alle Hebel in Bewegung setzen, um eine Finanzierung zu sichern und den Betrieb aufrechtzuerhalten", so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien