"Newsroom LIVE Spezial" mit Russland-Experte Mangott & Militärexperte Karner heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 & um 22:20 Uhr auf PULS 24

Ausführliche Sondersendung zur Primetime zum Treffen zwischen Putin & Nehammer auf PULS 4

Wien (OTS) - Als erster westlicher Regierungschef seit Kriegsbeginn trifft Bundeskanzler Karl Nehammer heute den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Nehammer will damit einen Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern und Putin bei dem Gespräch auch auf die Kriegsverbrechen in der Ukraine ansprechen. Kritik an dem Besuch kommt von mehreren Seiten: Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Macht über die Bilder dieses Besuches und werde diese zu nutzen wissen, kritisiert Russland-Experte Gerhard Mangott.

In einem "Newsroom LIVE Spezial" zeigt PULS 4 heute um 20:15 Uhr und PULS 24 um 22:20 Uhr eine Sondersendung inklusive Statements nach dem Besuch bei Putin und analysiert die Risiken, Chancen und Auswirkungen der Reise nach Moskau. Zu Gast im PULS 24 Studio bei News-Anchor Sabine Loho sind der Russland-Experte Gerhard Mangott und der Militärexperte Gerald Karner.

PULS 24 berichtet ganztägig über die Reise des Bundeskanzlers nach Moskau und zeigt alle Statements und Reaktionen live.

