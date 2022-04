TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein – Lebenserinnerungen“

Am Ostersonntag, 17. April, um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der erste Liechtenstein, der im Fürstentum, das seinen Namen trägt, aufgewachsen ist, kann auf ein sehr erfolgreiches Leben zurückblicken. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein hat das Vermögen der Familie neu aufgebaut. Das war nötig, weil die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg auch von Grund- und Kunstverkäufen leben musste. Wesentliche Besitztümer lagen in der ehemaligen Tschechoslowakei und waren verloren. Der Fürst hat das Familienvermögen neu aufgestellt, er gilt heute als der reichste Monarch Europas. Außerdem konnte er die familieneigene Kunstsammlung durch Zukäufe wieder zur besten Privatsammlung alter Meister machen. Bedeutende Werke aus fünf Jahrhunderten hängen an den Wänden der fürstlichen Palais oder befinden sich in den Depots.

Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein hat die beiden Palais in Wien um rund 120 Millionen Euro aufwendig restaurieren lassen. Politisch hat der Fürst Liechtenstein in die UNO und in den EWR geführt. Weniger bekannt ist sein Engagement bei der Zucht von Reis- und Forstpflanzen in der Steiermark und beim Weinanbau in Niederösterreich. Fürst Hans-Adam gibt auch persönliche Einblicke in sein Leben, erzählt, wie er und seine Kinder aufgewachsen sind, wie er Schwierigkeiten umschiffte und Probleme mit strategischem Können meisterte.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein – Lebenserinnerungen“ ist am Ostersonntag, dem 17. April 2022, um 17.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

