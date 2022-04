„Report“ über Wirkung und Folgen der Kanzler-Besuche in Moskau und Kiew, sinkendes Vertrauen in die Politik und SVP-Krise

Am 12. April um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Wahl- und Meinungsforscher Christoph Hofinger

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 12. April 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Kriegsbesuch

Welche Wirkung und Folgen haben die Besuche von Bundeskanzler Karl Nehammer bei Putin in Moskau und bei Selenskyj in Kiew? Kann Österreich in diesem Krieg tatsächlich eine „Brückenbauer“-Funktion ausüben? Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine führen der Welt die Dynamiken des Krieges drastisch vor Augen. Müssen wir in Europa nach Jahren des Friedens künftig mit Krieg leben? Wie sehen Konzepte aus, um kriegerische Konflikte zu entschärfen? Und wie verändern der Krieg und seine Verbrechen unsere Gesellschaft? Sophie-Kristin Hausberger und Julia Ortner haben Expertinnen und Experten zu ihrer Einschätzung befragt.

Vertrauenskrise

Zwischen gefordertem Krisenmanagement und nicht abreißenden Korruptionsvorwürfen schwindet das Vertrauen in die heimische Politik. Vor allem die ÖVP kommt aufgrund neuer Ermittlungen gegen hochrangige Politiker ihrer Partei, der jüngsten Inseratenaffäre in Vorarlberg und dem laufenden Untersuchungsausschuss nicht aus der Defensive. Wie eng sind die Beziehungen zwischen Politik, Verwaltung und Justiz? Ein Bericht von Laura Franz, Martin Pusch und Alexander Sattmann.

Live zu Gast ist der Wahl- und Meinungsforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut, das den jährlichen österreichischen Demokratie-Monitor veröffentlicht.

Südtiroler Verhältnisse

Die mächtigste Partei Südtirols wird gerade von einer veritablen Krise erschüttert: Telefon-Abhörprotokolle, die im Zuge von Ermittlungen über eine öffentliche Buskonzession entstanden sind, zeigen ein dramatisches Sittenbild in der SVP. Zwei Journalisten haben die Protokolle in einem jüngst erschienenen Buch veröffentlicht und seither scheint alles bis hin zu einem Rücktritt des Landeshauptmanns möglich. Auf offener Bühne zeigt sich, wie gespalten die SVP ist. Implodiert die staatstragende Partei Südtirols gerade? ORF-Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik fragt in Bozen und Rom nach.

Leben mit dem Virus

Die Omikron-Welle ist gebrochen, die Infektionszahlen sinken rapide und immer mehr Coronaschutzmaßnahmen werden aufgehoben. Auch andere Länder gehen diesen Weg. So scheint in England die Pandemie abgeschafft. Wie kann im dritten Corona-Sommer ein unbeschwerterer Alltag gelingen, ohne chronisch kranke und vulnerable Menschen zu gefährden? Yilmaz Gülüm und Helga Lazar berichten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at