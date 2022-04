Toto: Neunfachjackpot – rund 220.000 Euro warten

Doppeljackpot beim Zwölfer in OÖ und Kärnten geknackt

Wien (OTS) - „Alle Neune“ heißt es jetzt bei Toto. Zwar geht es um 13 richtig getippte Spiele, doch da dies am Wochenende zum neunten Mal in Folge nicht gelungen ist, geht es in der nächsten Runde um einen Neunfachjackpot und damit um rund 220.000 Euro für den Dreizehner.

Der Doppeljackpot beim Zwölfer wurde zweimal geknackt. Ein Kärntner und ein Oberösterreicher waren jeweils mit einem Systemschein erfolgreich und gewannen je rund 15.700 Euro.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, die Gewinnsumme hat die 25.000 Euro Marke bereits überschritten. Und da es diesmal auch keine vier richtigen Ergebnisse gegeben hat, gibt es auch im zweiten Rang einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 15A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 14B

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 196.910,95 – 220.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 15.674,40 26 Elfer zu je EUR 98,50 217 Zehner zu je EUR 23,60 363 5er Bonus zu je EUR 5,80

Der richtige Tipp: 1 1 X X 2 / 1 2 X 2 2 2 2 1 1 1 X 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 25.406,40 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 713,76 Torwette 3. Rang: 53 zu je EUR 16,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 157.136,75

Torwette-Resultate: 2:1 1:0 1:1 0:0 0:+

