Topwert für GP von Australien in ORF 1

Bis zu 483.000 Formel-1-Fans: Rekord seit Beginn der elektronischen Messung

Wien (OTS) - Der Formel-1-Zirkus kehrte nach drei Jahren wieder in die australische Stadt Melbourne zurück – und bis zu 483.000 Frühaufsteher waren am Sonntag, dem 10. April 2022, live im ORF beim GP von Australien dabei: Im Schnitt verfolgten das Rennen um 7.00 Uhr 483.000 sportinteressierte Frühaufsteher bei 65 Prozent Marktanteil (68 bzw. 85 Prozent bei den Jungen) via ORF 1 – das ist der Topwert für einen Australien-GP seit Beginn der elektronischen Messung. Das anschließende „Formel 1 Motorhome“ sahen bis zu 263.000 Motorsport-Fans.

Auch das Streaming-Angebot des ORF zum Grand Prix von Australien wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 8. bis inklusive 10. April österreichweit insgesamt rund 236.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 758.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 9,6 Mio. Minuten.

