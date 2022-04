Frühjahrsputz 2022 gestartet

Pernkopf/Kasser: Halten wir unser Niederösterreich sauber

St. Pölten (OTS) - Wenn der Schnee nach dem Winter geschmolzen ist und die Temperaturen steigen, ist es in Niederösterreich Jahr für Jahr Zeit für den Frühjahrsputz. Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion des Landes. Jedes Jahr werden so rund 200 Tonnen Müll aus der Landschaft geholt. Die Frühjahrsputzaktion hält nicht nur die Umwelt sauber, sondern soll auch langfristig zu einer Verhaltensänderung führen.

Niederösterreichweit haben sich seit 2006 eine halbe Million freiwillige Helferinnen und Helfer an den mehr als 8.000 Frühjahrsputzaktionen beteiligt. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „ Leider wird nach wie vor viel zu viel Müll achtlos weggeworfen. Daher freut es mich, wenn die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich gemeinsam anpacken, wenn es um den Schutz unserer Umwelt geht. “ Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“, schlägt in die gleiche Kerbe: „ Ich bin Jahr für Jahr wieder begeistert, wenn ich sehe, wie viele Helferinnen und Helfer gemeinsam ihre Umwelt vom Müll befreien und freue mich, wenn das Engagement heuer wieder so groß ist. “

Unter allen Frühjahrsputzerinnen und Frühjahrsputzern werden auch heuer wieder 100 Genusspakete im Wert von je 60,- Euro verlost. Alle, die einen Bericht ihrer Aktion auf www.umweltverbaende.at einsenden, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Pernkopf und Kasser richten einen gemeinsamen Appell an die Bevölkerung: „Positionieren wir uns gegen eine Wegwerfgesellschaft, schützen wir unsere Umwelt und halten wir unser Niederösterreich sauber. Machen Sie auch heuer wieder beim Frühjahrsputz mit.“

