„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Hilde Dalik und Rudolf Anschober am 12. April in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Es wird eine Sendung der Comebacks: Nach ihrer großen und erfolgreichen USA-Tour sind Russkaja am Dienstag, dem 12. April 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 zurück im „Willkommen Österreich“-Studio und sorgen wieder für gute Stimmung im Marx Palast. Nach einem satirischen Rückblick von Stermann und Grissemann auf die großen und kleinen Themen der Woche feiert Schauspielerin Hilde Dalik ein Comeback in der Sendung und macht ihren Hattrick auf dem Gästesessel perfekt. Und auch Rudolf Anschober, der ehemalige österreichische Gesundheitsminister, meldet sich zürück – aber nicht als Politiker, sondern als Buchautor. Anschließend geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: Bei Martin Puntigam, Gunkl und Elisabeth Oberzaucher dreht sich ab 23.00 Uhr alles um das Thema „Wunderbaum und Fichtenmoped“. Und um 23.40 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Nach dem großen Finale blickt Hilde Dalik noch einmal auf die „Vorstadtweiber“ zurück, doch die nächste Serie mit der beliebten Schauspielerin in einer Hauptrolle startet schon demnächst. Hilde Dalik spricht mit Stermann und Grissemann über die neue ORF-Serie „Alles finster“, die auf humorvolle Weise von einem europaweiten Blackout erzählt.

Bevor die Lichter im Studio ausgehen, werden die nächsten Minuten entscheidend sein: Auch Rudolf Anschober, der ehemalige österreichische Gesundheitsminister, meldet sich zurück – und zwar als Autor des Buchs „Pandemia“. Wie sehr sich die literarische Arbeit vom stressigen Pandemie-Management unterscheidet und ob er Buchautor bleiben möchte oder von der Literatur wieder zurücktritt, verrät Rudolf Anschober im Talk.

Neue Folgen: „Science Busters – Wunderbaum und Fichtenmoped“ um 23.00 Uhr

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ordentlich Holz vor der Hütte führt bei vielen zu Entzücken. Diese Woche stellen die „Science Busters“ an der Uni Graz einen Baum auf und erklären: Für wie viel Entzücken sorgt ordentlich Holz vor dem Hochhaus? Und werden Baumstämme härter, wenn man sie umarmt? Kabarettist Martin Puntigam begrüßt an seiner Seite Gunkl und Dr. Elisabeth Oberzaucher (Evolutionsbiologie). Und beim Match „Schnittschutzhose vs. Fichtenmoperl“ geht es dann zur Sache.

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

