„Kältestarre“ bei der „Soko Linz“

Wien (OTS) - Im Netz des Bösen findet sich die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 12. April 2022, wieder, wenn um 20.15 Uhr im neuen Fall „Kältestarre“ ein Familiendrama seinen Lauf nimmt. Stichhaltige Beweise werden um 21.05 Uhr gesucht, wenn die „Soko Donau“ eine „Bienenkönigin“ unter die Lupe nimmt. Ins Visier der ORF-Cops gerät in diesem Dacapo-Fall aus dem Jahr 2017 auch Brigitte Kren, die ein Jahr später als Chefin des Teams vor der Kamera stand.

„Soko Linz – Kältestarre“ (Dienstag, 12. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Sönke Möhring und Angelika Strahser in Episodenrollen; Regie:

Claudia Jüptner-Jonstorff

Anselm Kunz (Sönke Möhring) ist ein bekannter Rechtsextremer, der sich inzwischen öffentlich von der Szene distanziert. Seither wird er bedroht und ist aus Furcht vor Racheakten mit seiner Familie nach Linz gezogen. Doch Kunz wird aufgespürt und erhält Besuch von einem alten Kameraden. Die nächtliche Zusammenkunft endet im Streit und Stunden später findet die Polizei den Besucher tot an einer Bushaltestelle: Er ist nach einem Messerstich verblutet – das „Soko“-Team nimmt die Ermittlungen auf.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Die Bienenkönigin“ (Dienstag, 12. April, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Brigitte Kren in einer Episodenrolle; Regie: Filippos Tsitos

Ottos (Dietrich Siegl) früherer Kollege Albert Haslinger wird ermordet von seiner Frau Stefanie (Brigitte Kren) bei seinen Bienenstöcken aufgefunden. Als sie Dirnberger um Hilfe bittet, lässt er sofort Michael Tinhoff, Steffis Exfreund, überprüfen. Für Albert hatte sie ihn verlassen und wurde fast totgeprügelt, doch bevor Tinhoff ins Ausland flüchten konnte, wurde er von einem Unbekannten zusammengeschlagen. Das ist 30 Jahre her, und tatsächlich soll der Verdächtige zurück in Österreich sein. Dirnberger vermutet späte Rache, doch könnte der Täter auch ein Dieb sein, der überrascht wurde, als er sich an Alberts Bienenstöcken bedienen wollte. Oder hat Bürgermeister Hannes Strassl (Georg Veitl) etwas mit der grausamen Tat zu tun?

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die komplette Staffel von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

