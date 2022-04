FPÖ – Seidl fordert rasche Finanzierungszusage für den „Lichtblickhof“

Kinder- und Jugendtherapiemöglichkeiten müssen sicher gestellt sein

Wien (OTS) - Laut einem Medienbericht zittert die Einrichtung „Lichtblickhof“ auf der Baumgartner Höhe, in der schwer und unheilbar kranke Kinder auch mit Therapietieren behandelt werden, um seine finanzielle Zukunft. Grund dafür ist die Absiedelung des Otto-Wagner-Spitals. „Es kann nicht sein, dass eine solche Einrichtung vor einer ungewissen Zukunft steht und die Kinder möglicherweise nicht mehr therapiert werden können. Offenbar ist der rot-pinken Stadtregierung das Millionengeschäft für das SPÖ-nahe Testunternehmen Lifebrain, das sich ebenfalls auf der Baumgartner Höhe befindet, wichtiger als die Menschen und Tiere am Lichtblickhof. Ich fordere SPÖ-Stadtrat Hacker auf, eine umgehende Finanzierungszusage für dieses Vorzeigeprojekt zu geben“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

