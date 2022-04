2. Bezirk: Einladung zum „World Circus Day“ im Museum

Anmeldung für 16.4. und 17.4.: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit 2010 wird immer am dritten Samstag im April der „World Circus Day“ gefeiert. Festgelegt haben den Termin die 2 Dachorganisationen „Federation Mondiale du Cirque“ und „European Circus Association“. Auch das ehrenamtliche Team im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) beteiligt sich bei der internationalen Festivität und präsentiert zur Freude von Jung und Alt ein buntes Programm: Am Samstag, 16. April, ist das Museum von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 17. April, verspüren die Gäste von 10.00 bis 16.00 Uhr den „Zauber der Manege“. Der Eintritt ist stets frei. Führungen, Lesungen, Clownerien, Zaubereien für den Nachwuchs, ein Zirkus-Flohmarkt und eine Mental-Magie-Show für Erwachsene verlocken zu einem längeren Verweilen. Die Museumsleute bitten um Anmeldungen: Telefon 0676/340 75 65 und E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Werbeplakate, Fotografien, Schriften, Requisiten, Gewänder, Illusionen und andere Objekte erinnern die Besucher*innen des Museums an einstige Sternstunden im Zirkuszelt. Samstag gibt es von 10.00 bis 15.00 Uhr wiederholt spannende Führungen und die wundersame Mental-Magie-Show geht um 17.30 Uhr los. Sonntag werden zwischen 10.00 und 14.00 Uhr auf dem Flohmarkt nette Erinnerungsstücke und Druckwerke feilgeboten. Clowneske und bezaubernde Vorführungen für Kinder starten um 15.30 Uhr.

An den beiden Tagen haben sich die Anwesenden an die aktuellen Corona-Bestimmungen zu halten. Das Museum kooperiert mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ und mit der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Alle Details zum „Circus- und Clownmuseum Wien“ (Öffnungsstunden, Schaustücke, ständige Zirkusgeschichte-Dokumentation, Sonder-Ausstellungen, u.v.a.) veröffentlicht die freiwillig tätige Museumsmannschaft im Internet: www.circus-clownmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

World Circus Day („anydayguide“):

https://anydayguide.com/calendar/3221

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse