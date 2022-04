Das ORF RSO Wien im April: Uraufführung von Judit Vargas „Around a Roundabout“ live in Ö1

Wien (OTS) - Das ORF Radio Symphonieorchester Wien spielt im April eine „Klassische Verführung“ im ORF RadioKulturhaus (21.4.) unter Dirigentin Joana Mallwitz. Beim Folgetermin im Musikverein Wien (24.4.) stehen Alban Bergs Symphonische Stücke aus der Oper „Lulu“ und Franz Schuberts 8. Symphonie, die „Große“, am Programm. Die Uraufführung von Judit Vargas „Around a Roundabout” präsentiert das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop am 29.4. im Wiener Konzerthaus, Ö1 überträgt live.

Am Donnerstag, den 21. März (19.30 Uhr) steht eine „Klassische Verführung“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf dem Programm. Das ORF RSO Wien spielt Franz Schuberts Große Symphonie in C-Dur, es dirigiert Joana Mallwitz. Moderiert wird die Veranstaltung von Teresa Vogl und Christoph Becher. Beim Folgetermin im Wiener Musikverein am Sonntag, den 24. April – Konzertbeginn: 19.30 Uhr – präsentiert das ORF RSO Wien unter Dirigentin Joanna Mallwitz mit Sopranistin Vera-Lotte Boecker darüber hinaus Alban Bergs Symphonische Stücke aus der Oper „Lulu“. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am Freitag, den 6. Mai (19.30 Uhr) zu hören.

Eine Uraufführung spielt das ORF RSO Wien unter Chefdirigentin Marin Alsop am Freitag, den 29. April (19.30 Uhr) im Wiener Konzerthaus: das RSO-Auftragswerk „Around a Roundabout“ von Judit Varga. Weiters stehen James MacMillans „The Confession of Isobel Gowdie“ und Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“, gesungen von Mezzosopranistin Rinat Shaham und Bariton Gerald Finley, auf dem Programm. Regie führt Georg Zlabinger. Das Konzert wird live in Ö1 übertragen. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

