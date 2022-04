EcoFlow ist überall in Europa erhältlich und plant Aktivitäten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien weiter auszubauen

Berlin (ots/PRNewswire) - Seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2020 expandierte EcoFlow in kürzester Zeit in 40 Länder, unterstützt durch zuverlässige Lieferketten und lokale Vertriebspartner

EcoFlow, das branchenführende Unternehmen für mobile Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, gab heute bekannt, dass es erfolgreich in alle Märkte der Europäischen Union eingetreten ist und plant, sein Geschäft in Deutschland, Großbritannien und Frankreich weiter auszubauen. Anfang dieses Monats wurde die mobile Ladestation DELTA Pro von Deutschland Favorit 2022 als eine der vertrauenswürdigsten Marken im Bereich der Verbrauchertechnologie ausgezeichnet.

Mit dem Beginn der Frühlingssaison startet EcoFlow eine spezielle Oster-Rabattaktion sowohl auf tragbare Powerstationen als auch auf Solarmodule, um den Zugang zu mobiler erneuerbarer Energie zu erleichtern.

Osterrabatt: Grüner unterwegs mit der DELTA mini Powerstation

Zu Ostern bietet EcoFlow seinen Kunden ein Rabatt von bis zu 10 Prozent an. Die tragbare Powerstation DELTA mini, die im Einzelhandel 1.099 € kostet, ist zum Aktionspreis von 999 € erhältlich, ein Ersparnis von 100 €. Darüber hinaus gibt es weitere 9 Prozent Rabatt auf das 110 W-Solarmodul, was einen Aktionspreis von 309 € ergibt. Die Rabattaktion von EcoFlow endet am 24. April.

EcoFlow ist offizieller Sponsor der AOP Awards

Im Zuge der Expansion auf dem europäischen Markt hat EcoFlow Partnerschaften mit Unternehmen auf dem gesamten Kontinent geschlossen, die unterschiedliche Branchen wie Fotografie, Sport, Automobil und andere abdecken. Der Verband der Fotografen (AOP) hat kürzlich EcoFlow als Sponsor der 37. AOP Awards bekannt gegeben. Die AOP ist die führende Organisation für professionelle Fotografen in der Kreativbranche. Sie beleuchtet die kulturellen und sozialen Themen ihrer hochrangigen Mitglieder im Vereinigten Königreich und weltweit.

„Da das Bewusstsein für erneuerbare Energien und Stromspeicherlösungen in ganz Europa wächst, wird EcoFlow auch weiterhin seine Technologie und Vordenkerrolle in diesem Bereich unter Beweis stellen und Innovationen hervorbringen, die die Art und Weise, wie wir Energie betrachten und nutzen, verändern werden", sagte Ryan Xing, Regionalleiter von EcoFlow Europe.

EcoFlow hat ebenfalls seine Webpräsenz entwickelt und ist nun offiziell auch auf Deutsch, Französisch sowie Englisch verfügbar.

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 100 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

