Europa muss mehr denn je auf seine Jugend setzen

Wien/Graz (OTS) - Das Europäische Jugendforum Neumarkt (EYFON), ein Begegnungs- und Dialogzentrum für junge Menschen aus ganz Europa, blickt auf vier erfolgreiche Jahre zurück: In mehreren EYFON-Umfragen wurden junge EuropäerInnen zu ihren Wünschen und Ideen zur Zukunft Europas befragt und über 2000 konkrete Vorschläge gesammelt, die Eingang in die Plattform zur Zukunftskonferenz gefunden haben. In der Europaburg Neumarkt wurden in den vergangenen Jahren wichtige Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt. Ein abwechslungsreiches Programm aus YouthDays, Peace Events, Lehrlingsformaten und Gastveranstaltungen hat die Europaburg mit Leben erfüllt.

Das Präsidium des Vereins Europäisches Jugendforum Neumarkt wurde im Rahmen der Generalversammlung vergangene Woche neugewählt und die bisherigen Vorstandsmitglieder für eine Funktionsperiode von weiteren vier Jahren bestätigt: Christoph Leitl als Präsident, Franz Majcen als Vizepräsident und Kassier, Gerhard Stürmer als Vizepräsident und Schriftführer und Christian Buchmann als Geschäftsführer. Dabei betonte EYFON Präsident Christoph Leitl:

„Europa muss mehr denn je auf seine Jugend setzen! Wie großartig war das russisch/ukrainische Jugendtreffen vor einem halben Jahr auf der Europaburg in Neumarkt! Junge Menschen, beseelt von gemeinsamen Zukunftsvorstellungen mit dem Wunsch nach Frieden und der Suche nach positiven Lebensperspektiven, vereint in gemeinsamer Arbeit in den Workshops, aber auch in Sport, Spiel, Freizeit, Natur und Kultur. So kann Europa sein, wenn es auf seine Jugend setzt. Und ist es ein Zufall, dass es vorwiegend junge Menschen sind, die in Russland gegen den Krieg protestieren und dabei ungeheure Gefahren auf sich nehmen? Fördern wir die Jugend Europas, das ist unsere einzige Zukunftschance!“

Der Dank von EYFON gilt im Jahr der europäischen Jugend all denjenigen, die zur Verdoppelung des Erasmus+ Programms einen Beitrag geleistet haben und damit auch der berufstätigen Jugend und jungen Wirtschaftstreibenden die Möglichkeit gegeben haben, Europa zu erfahren, zu erspüren und zu erleben.

Gerade die dramatischen und bestürzenden Ereignisse in Europa machen deutlich, wie wichtig es ist, durch Jugendbegegnungen die Identität und Seele Europas zu stärken. EYFON und seine EYFONISTAS werden dazu weiterhin ihren Beitrag leisten.

