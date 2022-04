Czernohorszky/Zatlokal: Spatenstich für die Parkanlage Wieningerplatz

Aufwertung des Parkumfelds, neuer Spielplatz und zusätzliche Bäume

Wien (OTS) - Mit dem Spatenstich in der Parkanlage Wieningerplatz beginnen die Bauarbeiten für einen neuen, abwechslungsreichen Spielbereich, ein kühlendes Wasserspiel und mehr Grün in Rudolfsheim-Fünfhaus. Insgesamt umfasst die Neugestaltung eine Gesamtfläche von 4.600 m², die sich vom Parkbereich ausgehend bis in das angrenzende Straßenumfeld erstreckt.

„Mit der Neugestaltung der Parkanlage Wieningerplatz wollen wir eine weitere Hitzeinsel im dicht verbauten Gebiet entschärfen. Mehr Bäume, Pflanzen und ein neues Wasserspiel werden für ein kühleres Mikroklima sorgen. Ein größerer Spielplatz und neue Angebote zum Sporteln werten den Park zusätzlich auf. Mit diesen Maßnahmen sorgen wir für mehr Lebensqualität im Grätzl”, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Gerade das Wasserspiel und die neuen Spiel- und Sportmöglichkeiten tragen zu einer deutlichen Aufwertung des Wieningerplatzes und des angrenzenden Umfeldes bei. Ich bin voller Vorfreude, dem bunten Treiben hier schon bald wieder zusehen zu können, denn dieser Park ist ein besonders wichtiger Ort der Zusammenkunft im Grätzl“, so Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal.

Mehr Grün und 17 zusätzlich Bäume

Im Zuge der Umbauarbeiten werden 17 neue Bäume gepflanzt. Der Wieningerplatz und sein Umfeld werden insgesamt um rund 520 m² an neuen Stauden- und Gräserpflanzungen sowie Duft- und Blühsträuchern - beispielsweise Schmetterlingsflieder oder Hibiskus - ergänzt. Diese sollen gezielt die Biodiversität stärken: Vor allem Spatzen und verschiedensten Insekten dient das neue Grün schon bald als reichhaltige Nahrungsquelle oder als willkommener Unterschlupf.

Klimafitter Park durch neues Wasserspiel

Bei der Umgestaltung des Wieningerplatzes und des angrenzenden Umfelds liegt ein Fokus darauf, Hitzeinseln zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wird ein neues Wasserspiel mit sprudelnden Bodendüsen errichtet. Um die wertvolle Ressource Wasser zu schonen, wird der Wasserspielablauf über einen Sensor ausgelöst. Für eine Erfrischung mit Wiener Quellwasser gibt es schon bald einen neuen Trinkbrunnen.

Umfangreiches Spiel- und Sportangebot

Der Kinderspielplatz soll vergrößert, die bestehenden Flächen platzoptimierend genützt und neue Geräte wie eine Nest- und Brettschaukel, Kletternetze, Balancierseile und eine Rutsche hinzugefügt werden. Der Ballspielkäfig wird versetzt und neu errichtet: Hier kann schon bald wieder nach Lust und Laune Fuß- und Basketball gespielt werden. Zwei Tischtennistische sowie Calisthenics- und Fitnessgeräte runden das sportliche Angebot ab.

Zeit für eine Pause in der Sonne? Hierfür stehen schon bald neue Rasenflächen mit vier Hängematten zur Verfügung. Zusätzliche Sitzmöglichkeiten werden errichtet, darunter zehn neue Tisch-Bank-Kombinationen.

Aufwertung des Parkumfeldes

Durch die Neugestaltung kommt es zu einer Öffnung des Parks hin zum angrenzenden Straßenbereich, durch den mehr Grün- und Freiraum entsteht. Ein Teil der bestehenden Asphaltflächen wird durch einen hellen Pflasterbelag ersetzt. Dadurch soll einerseits Hitzeentwicklung vermieden werden, andererseits entsteht durch die einheitliche Pflasterung ein harmonischer Gesamteindruck zwischen Park und Straße. Die Beleuchtung wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Gute Neuigkeiten auch für alle Radfahrer*innen: In naher Zukunft stehen neue Radabstellanlagen zur Verfügung!

Mitgemacht! Umgestaltung durch Bürger*innenbeteiligung

Mit einer Umfrage im Vorfeld der Planung des Projekts wurden Ideen und Vorschläge unterschiedlichster Parknutzer*innen eingeholt: Die Öffnung des Parks, die Begrünung des angrenzenden Straßenraumes sowie der Wunsch nach neuen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten wurde geäußert. „Es freut uns, dass es gelungen ist, auf die Vorstellungen der Menschen einzugehen und weitgehend umzusetzen. Mitmachen zahlt sich aus!“, betonen Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal.

Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“

Die Umgestaltung der Parkanlage Wieningerplatz ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“. Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für Maßnahmen zur Klima-Anpassung zur Verfügung. Damit werden u.a. der Ausbau von Grünraum und Parkflächen, Kühlungsmaßnahmen und die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen forciert. Heuer werden u.a. der Schedifkaplatz in Meidling, der Reinlpark in Penzing, der Loquaipark in Mariahilf oder der Wangari-Maathai-Platz in der Seestadt umgestaltet.

