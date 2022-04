JILLY_BEACH und Seehotel Dr. Jilly - DIE Hotspots am Wörthersee im neuen Dress

Genuss, Erlebnis & Lifestyle. Jeder Moment ein kleiner Urlaub im neuen Jilly am Wörthersee.

Frühlingserwachen am Wörthersee. Keine Lust mehr auf Winter? BEACH, please! Wie gut, dass auch in dieser Saison der Mai alles neu macht. Den Wonnemonat beginnt man im JILLY_BEACH mit einem Relaunch DELUXE - kulinarische Highlights, brandneuer, exklusiver Style und Erlebnisse der Extraklasse in einem Setting, das auch weiterhin seinesgleichen sucht, inklusive.

Die letzten drei Jahre standen für die Familie Dr. Jilly – Namenspaten und Besitzer des Hotspots am Wörthersee - bereits ständig im Zeichen des Wandels. Das Jilly am Wörthersee hat sich neu erfunden. So kann man im Seehotel Dr. Jilly den Tag mit einer relaxten Yogasession am Strand begrüßen und den Abend bei Dinner und Drinks genauso entspannt wieder ausklingen lassen. Seminare buchen, besuchen oder den frischen Lobby- und redesignten Barbereich genießen, macht dabei genauso viel Freude wie das Wellness- und Verwöhnprogramm in den erweiterten Räumlichkeiten, die im Frühjahr 2022 entstanden sind.

Fein dinieren und Signature-Drinks sowie Cocktail-Klassiker genießen, all das kann man im komplett überarbeiteten Seerestaurant JILLY_BEACH. Stilvoll elegant in einem Meer aus maritimem Blau- und zeitlosen Beigetönen – ein Ambiente, das einen zur Ruhe kommen lässt, aber auch eines, das Lust macht besondere Feierlichkeiten auszurichten. Wo würden jene aber mehr Spaß machen als direkt am Seeufer? Da trifft es sich gut, dass man das JILLY_BEACH auch mieten kann. Ihr nächstes Firmenseminar oder Ihre private, einzigartige Feier? Als Seerestaurant spielt das JILLY_BEACH alle Stücke. Hoch oben in luftigen Höhen zum Beispiel lässt man sich die sommerliche Seebrise im „Upstairs“ quasi „oben ohne“ um die Nase wehen, zur kühleren Jahreszeit hingegen wird die stylische Glaslounge zu einem kuschelig warmen Veranstaltungsraum.

Auch lukullisch setzt man auf Weitblick und erfindet sich gemeinsam mit Rainer Husar neu.

Rainer Husar wieder zurück am Wörthersee – 1968 die erste Station am See und jetzt zurück im Seehotel Dr. Jilly****s und JILLY_BEACH. Zusammen mit einem professionellen Team zeigt er sich ab der Saison 2022 für das leibliche Wohl verantwortlich – sowohl im Hotel- als auch im à la carte Restaurant setzt er auf die perfekte Betreuung der Gäste. Gemeinsam mit Hoteldirektor Andreas Rieser im Seehotel Dr. Jilly****s und Katharina Schmidt im Seerestaurant JILLY_BEACH wird das Management-Team bei Jilly am Wörthersee somit perfekt abgerundet.

Moderne Küchenkreationen in einem ausgewählten Mix aus Schmankerln der Alpe-Adria-Region sowie mediterranen und österreichischen Köstlichkeiten verwöhnen auf entspannte Weise tagsüber und ganz im Casual Fine Dining-Stil am Abend die Gäste des Jilly am Wörthersee. Regional, saisonal, natürlich hochqualitativ – eine Genussreise, die alle Sinne betört. Anspruchsvolle Gourmets, Ästheten genauso wie Reisende sind im neuen Jilly also definitiv an der richtigen Adresse. Herrlich nah am Wasser gebaut verzaubert einem die uneingeschränkte Seelage und der dazugehörige Privatbadestrand und lässt auch weiterhin die Herzen der Wasserratten und Wörtherseekapitäne höher schlagen. Die Seele baumeln lassen, Sonne tanken und dabei komplett den Alltag vergessen; Dinieren, Cocktails schlürfen, sich erholen; Sporteln, Chillen oder sich einfach nur wohlfühlen; den gesamten Urlaub oder einfach nur für eine kurze Auszeit vom Alltag – im Jilly in Pörtschach spürt und erlebt man den Wörthersee tatsächlich in all seinen Facetten und jeder #Jillymoment wird hier zum puren Genuss. Bleibt abschließend nur noch eines zu sagen: Wir sehen uns! Bis bald bei Jilly am Wörthersee.

