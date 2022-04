Baumit expandiert in Deutschland

Baumit übernimmt die Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schäfer GmbH sowie deren Tochterunternehmen, den Farbenhersteller Diessner, in Berlin.

Wopfing (OTS) - Die deutsche Tochtergesellschaft der Baumit-Gruppe, Baumit GmbH mit Sitz in Bad Hindelang, erwarb in Niedersachsen, Thüringen, im Saarland und Rheinland-Pfalz vier Werksstandorte der Firma Sakret. Ein weiterer Standort kommt mit der Firma Diessner Farben in Berlin hinzu. Sakret verfügt über ein breites und innovatives Produktportfolio in den Geschäftsbereichen Trockenmörtel und Wärme­dämm-Verbund­systeme, Betoninstandsetzung und Technische Mörtel. Diessner bietet ein Komplett­sortiment für alle Bereiche des Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerks. Die über­nommenen Firmen erzielten 2021 insgesamt einen Umsatz von über 100 Millionen Euro und beschäftigen in Summe 280 Mitarbeiter.

Der Erwerb der Firmen steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Diese Akquisition ermöglicht uns einerseits eine Verdichtung der Produktionsstrukturen in Deutschland und bringt uns andererseits Vorteile und Synergien durch weitere interessante Produktfelder aus dem breiten Sakret Produktportfolio. Darüber hinaus verstärkt Baumit mit der Übernahme von Diessner seine Kompetenz im Bereich der Farben und pastösen Produkte. Diese Kombination macht Baumit noch attraktiver, denn wir bieten Kunden nun ein noch breiteres und tieferes Produktsortiment," erläutert DI Gerald Prinzhorn, CEO der Baumit Beteiligungen GmbH, die Expansion in Deutschland. „Der Umsatz von Baumit Deutschland wird durch diese Akquisition 2022 einen Sprung auf voraussichtlich über 400 Mio. € ermöglichen,“ ergänzt Gerald Prinzhorn.





Über Sakret

Der Unternehmensverband Sakret in Deutschland besteht aus dem zentralen Lizenzgeber Sakret Trockenbaustoffe Europa in Berlin sowie fünf regional starken Lizenzunternehmen.

Das Unternehmen Sakret GmbH verfügt über ein breites und innovatives Produktportfolio in den vier Geschäftsbereichen Trockenmörtel und Wärmedämm-Verbundsysteme, Fliesen- und Plattensysteme, Garten- und Landschaftsbau sowie Betoninstandsetzung und Technische Mörtel. Der Vertrieb erfolgt über den Baustoff-Fachhandel, über Baumärkte und Systemkunden. Das Unternehmen beschäftigt an den vier Standorten 200 Mitarbeiter.





Über Diessner

Die Diessner GmbH & Co KG steht für Innovation und höchste Kompetenz im Bereich Farben und Lacke. Das Unternehmen bietet ein Komplettsortiment für alle Bereiche des Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerks.

Seit 1929 basiert der Erfolg der Berliner auf technischer Kompetenz und dem gleich­bleibenden Qualitätsstandard der Diessner Produkte. Seit über 90 Jahren wird Profi-Qualität im Bereich Dispersionsfarben, Mix-Produkte, Dekorputze und Spachtelmassen, dekorative Wandgestaltungssysteme, Grundiermittel, mineralische Produkte und Wärme­dämm­verbund­systeme angeboten. Diessner beschäftigt ca. 80 Mitarbeiter.



Über Baumit Deutschland und die Baumit-Gruppe

Seit 1998 ist Baumit am deutschen Markt präsent. Mit der Übernahme der Bayosan-Gruppe im Jahr 2002 durch die Baumit-Gruppe gewann das Unternehmen rasch an Größe. Baumit Deutschland wird von der Zentrale in Bad Hindelang (Allgäu) gesteuert und ist schon bisher mit 10 Produktionsstandorten in ganz Deutschland vertreten. Mit rund 600 Mitarbeitern zählt Baumit im Bereich Farb-, Dämm-, Putz-, Sanier- und Bodensysteme mit hoher Kompetenz bei Trockenmörtel und pastösen Produkten zu den führenden Gesellschaften in der deutschen Baustoffbranche. Zu seinen Kunden zählen der Baustoff- und Malerfachhandel, Stuckateure, Maler, Bodenleger, Architekten und Planer.

Getreu seiner Philosophie „Ideen mit Zukunft“ setzt das Familienunternehmen mit seinen innovativen Wärmedämm- und Farbsystemen sowie seiner Kompetenz für „Gesundes Wohnen“ besondere Akzente im Markt. Baumit steht mit seinen Produkten und Service­leistungen für mehr Wohlfühlklima, Behaglichkeit und Schönheit.

Unter der österreichischen Holding „Baumit Beteiligungen GmbH“ sind sämtliche Firmen der Baumit-Gruppe, der Wopfinger Transportbeton sowie der Beteiligungen an den Kalk- und Füllstoffaktivitäten Eurofillers zusammengefasst. Derzeit umfasst das Portfolio der Baumit Beteiligungen GmbH rund 45 Firmen, die sich vor allem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kalkstein, Kalk, Zement, Trockenmörtel, pastösen Produkten (Nassmörtel, Farben), Transportbeton, Kies sowie von Füllstoffen aus Kalk und Talkum beschäftigen. Die Gruppe erzielte 2021 in 25 Ländern einen Umsatz von 1,44 Milliarden Euro und beschäftigte 4.500 Mitarbeiter.

