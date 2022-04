VP-Mahrer: Entschlossen gegen Roadrunner

Dank an Polizei für „Aktion Scharf“ - weiterhin fehlende Gespräche seitens der Stadtregierung

Wien (OTS) - In letzter Zeit spitzte sich die Situation rund um die illegalen Straßenrennen in Wien immer mehr zu. Vor allem in den Wohngebieten werden die Anrainerinnen und Anrainer bis tief in die Nacht durch „Leistungsbeschau“ wie am Kahlenberg belästigt. Die Wiener Volkspartei fordert seit geraumer Zeit schnelle Maßnahmen seitens der Stadtregierung - jedoch blieben mehrere Appelle an Stadträtin Uli Sima unbeantwortet. „Ich danke der Wiener Polizei, dass am Samstag mittels einer Schwerpunktaktion weitere Schritte gegen die Roadrunner-Szene gesetzt wurden. Diese illegalen Straßenrennen und vor allem die Autotreffen mitten in der Nacht sind eine massive Gefährdung der Sicherheit und rauben den Menschen in Favoriten, Döbling und der Donaustadt nerven und schlaf“, so der designierte Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Mit der „Aktion Scharf“ seitens der Wiener Polizei wurden letzten Samstag im ganzen Stadtgebiet 618 Anzeigen ausgestellt und unter anderem wurden sechs Führerscheine abgenommen. „Die Anzahl der Anzeigen macht sichtbar wie ernst und umfangreich das Problem der Roadrunner-Szene ist. Wir erwarten von Stadträtin Sima ebenfalls vollen Einsatz und hoffen auf entsprechende gemeinsame Gespräche, denn schließlich geht es hier um die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener“, so Stadtrat Karl Mahrer weiter.

Bilder & Videos der gestrigen Aktion zu freien Verwendung:

Video: https://www.dropbox.com/s/xhxvz0bbplzgno7/dscf3943_1.mp4?dl=0

Fotos:

https://www.dropbox.com/sh/u6w8ioykvy609ga/AAAlEyWwdkL26XXMkuys7LS0a?

dl=0

Fotograf: Philipp Hutter

