VP-Ofenauer: "Bundesministerin Tanner schafft zukunftsfähige Struktur für das Verteidigungsministerium"

Die große Änderung der Struktur der Zentralstelle des Verteidigungsministeriums nimmt weiter Fahrt auf.

Wien (OTS) - „Bundesministerin Tanner schafft eine zukunftsfähige Struktur für das Verteidigungsministerium. Es wurde Zeit, endlich der Landesverteidigung wieder die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. Dank der Neuaufstellung der Organisationsstruktur wird die Verwaltung reduziert und vereinfacht, das wiederum ermöglicht eine deutliche Stärkung der Truppen. Die weit vorangetriebene und wertvolle Reform ist ein wichtiger und richtiger Schritt“, so der Verteidigungssprecher der Volkspartei, Friedrich Ofenauer, und weiter: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine ist es wichtig, die militärische Landesverteidigung modern zu gestalten und sie budgetär und personell bestmöglich aufzustellen – all das treibt Verteidigungsministerin Tanner konsequent voran."

