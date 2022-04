Keine Versorgungsexperimente für 140.000 Haushalte und Industrie

Oberösterreich verbraucht jährlich rund zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas

Linz (OTS) - Oberösterreich wäre von einer Unterbrechung der Erdgasversorgung aus Russland mit einem Jahresverbrauch von etwa zwei Milliarden Kubikmeter am meisten von allen Bundesländern betroffen. Dazu kommen noch 140.000 Haushalte. „Wenn auch der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schärfstens zu verurteilen ist, soll es keine politischen Experimente mit der Erdgasversorgung geben,“ stellt dazu die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) fest. „Selbst wenn die Haushalte bei einer etwaigen Gas-Krise privilegiert wären, ist die Versorgung der Grundstoffindustrie in den Sparten Papier, Lebens- und Futtermittel, Stahl, Chemie, Pharmazie und Düngerproduktion samt den Lieferketten für Oberösterreich unerlässlich“, betont IWS-GF Gottfried Kneifel. Außerdem sei noch völlig unklar, nach welchen Prioritäten Industriebetriebe mit Gaskontingenten ausgestattet werden und wie dies innerhalb des Gasverteilernetzes operativ einwandfrei umgesetzt werden könnte.

Österreichs Gesamt-Erdgasverbrauch gestiegen

Der Erdgas-Verbrauch ist im vergangenen Jahr um 6,4 Prozent oder auf insgesamt 8,5 Milliarden Kubikmeter angestiegen. „Als Industrie-Bundesland Nummer 1 ist Oberösterreich auf eine dauerhafte und wettbewerbsfähige Versorgung mit Energie angewiesen“, so Kneifel. Die Förderung aus eigenen Erdgasvorkommen in Nieder- und Oberösterreich könne den Gasverbrauch nur zu 15 Prozent und Erdgasspeicher nur für ein Wintermonat sichern.

Die wichtigste und größte heimische Import- und Übernahmestation für Erdgas liegt in der Gemeinde Baumgarten im Marchfeld (NÖ). Dort wird ein Großteil des Gases aus Russland, Norwegen und anderen Ländern übernommen, gemessen, geprüft und weiter verteilt. Das geschieht über unterirdische Pipelines mit einem Druck von 70 Bar. Damit das Gas nicht zu viel an Druck und somit an Geschwindigkeit von etwa 28 km/h verliert, gibt es in Abständen von 70 bis 200 km Verdichterstationen. Mit dieser Geschwindigkeit ist das Gas von Russland etwa sechs Tage unterwegs, bis es an der österreichischen Staatsgrenze ankommt. Die ersten Gas-Lieferverträge mit Russland wurden schon im Jahre 1968 abgeschlossen. Seither ist Russland seinen vertraglichen Verpflichtungen immer verlässlich nachgekommen.

