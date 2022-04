FPÖ – Nepp: Bürgermeister Ludwig und Wiener Wirtschaftskammer führen Hotellerie in den Abgrund

Dramatische Hotel-Schließungswelle in Wien – FPÖ fordert sofortige Aufhebung von Wiener 2G-Regel

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, macht SPÖ-Bürgermeister Ludwig und die schwarze Wiener Wirtschaftskammer für die dramatische Situation der Wiener Hotellerie verantwortlich. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung mussten bereits 16 Prozent der Hotels in Wien schließen, die Nächtigungen betragen lediglich 43 Prozent des Niveaus von 2019, während bundesweit 76 Prozent verzeichnet werden. „Bürgermeister Ludwig hat mit seinen Corona-Dauerlockdowns und dem 2G-Regime die Touristen aus der Stadt vertrieben. Bedauerlicherweise hat die schwarze Wiener Wirtschaftskammer diesen unsäglichen Kurs Ludwigs unterstützt und damit die Interessen ihrer Mitglieder verkauft und verraten. Diese Wiener Wirtschaftskammer mit Präsident Walter Ruck an der Spitze ist eine einzige Schande“, kritisiert Nepp.



Nepp fordert von Bürgermeister Ludwig die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Wien. „Die 2G-Regel in Gastronomie und Freizeiteinrichtungen ist durch nichts mehr zu rechtfertigen und daher eine reine Schikane. Es ist an der Zeit, diese Ego-Show des Bürgermeisters endlich zu beenden.“



