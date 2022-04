Wolfgang Fasching - die Seven Summits der Finanzkarriere

Extremsportler Wolfgang Fasching spricht für vion am FONDS professionell Kongress in Wien über die großen Herausforderungen einer Karriere in der Finanzbranche.

Wien/Graz/Linz (OTS) - Von der Vision über die Neugier bis hin zur Überwindung seiner selbst. In seinem Vortrag beim FONDS professionell Kongress in der Messe Wien beleuchtete Wolfgang Fasching, welche persönlichen und mentalen Skills eine erfolgreiche Karriere voraussetzt und zeigte auf, wie sich die größten Herausforderungen – die Seven Summits einer Karriere in der Finanzbranche – meistern lassen.

Wolfgang Fasching: „ Ich bin davon überzeugt, dass es die Qualität der Beziehungen, das Maß der Augenhöhe und das gelebte Miteinander sind, die eine stabile Basis für langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg legen. Hier setzt vion starke Zeichen nach außen und kommt mit einem attraktiven und individuellen Angebot auf jene Menschen zu, die sich für eine Karriere bei vion entscheiden. “

Extremsportler Wolfgang Fasching ist Mitglied im vion Team of Experts, als solches steht er den vion-Partnern bei Seminaren und Incentives im Bereich der Persönlichkeitsbildung und -Entwicklung zur Seite.

„ Die vion gmbh hat sich zwei essentiellen Aufgaben verschrieben: Auf der einen Seite ist das die Vermittlung von hochwertigen Konzepten, Strategien und Private Banking-Leistungen im Sachwertbereich, auf der anderen Seite ist es die fachliche und persönliche Aus- sowie Weiterbildung unserer vion-Partner zu Sachwertspezialisten “, erklärt Geschäftsführerin Manuela Dorn.

„ Diese zentralen Aufgaben werden im Unternehmen tagtäglich gelebt - besonders in Form von Partnerschaften und Kooperationen: Mit dem Haftungsdach, mit Produktpartnern sowie mit Coaches und Experten - wie Wolfgang Fasaching -, die bei Aus- und Weiterbildungsformaten im Bereich der Persönlichkeitsbildung zur Seite stehen “, ergänzt Mag. Simona Jakubcova Bumberova, Geschäftsführerin der vion gmbh.

Wolfgang Fasching ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, der auf allen Seven Summits war - den höchsten Berge auf den sieben Kontinenten der Erde. Wolfgang Fasching war als 13. Österreicher am Mount Everest. Er nahm acht Mal am Race Across Amerika, dem längsten und härtesten Radrennen von der West- zur Ostküste Amerikas teil, stand dabei auch acht Mal am Podium und gewann dieses Rennen dreimal. Er ist Autor, Vortragender, akademischer Mentalcoach und Lebens- und Sozialberater.

