Köstinger auf „Dialog-Tour“ in Oberösterreich: Regionale Zusammenarbeit verstärken

Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ – Fördermaßnahme für ländlichen Raum wird 2023 um 20 % erhöht!

Wien (OTS) - Unter dem Schwerpunkt „Zusammenarbeit gestalten“, tauschten sich Regionenministerin Elisabeth Köstinger und Landesrätin Michaela Langer-Weninger in St. Florian mit Schülerinnen und Schülern, Experten und zahlreichen Interessierten aus Oberösterreich darüber aus, wie kommunale Kooperation ausgebaut werden kann. „Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie innovativ viele Regionen auf Herausforderungen reagieren. Ziel der Initiative ‚Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.‘ und der Dialogtour ist, Vorzeigebeispiele vor den Vorhang zu holen, um andere mit neuen Lösungsansätzen zu inspirieren. Umso wichtiger ist die Vernetzung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen und in den Regionen. Wir wollen diese Zusammenarbeit auch finanziell verbessern“ betont Regionenministerin Köstinger.

Für Entwicklung im ländlichen Raum stehen dafür ab 2023 in der neuen Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik 42 Mio. EURO pro Jahr für regionale Projekte im „LEADER-Programm“ zur Verfügung stehen. Ein Anstieg von 20 % gegenüber der bisherigen Periode. „Die Regionen wissen am besten wo der Schuh drückt und wo es Unterstützung seitens des Bundes braucht. Dafür werden wir mehr Geld in die Hand nehmen um das Erfolgskonzept LEADER weiter zu stärken“, so Köstinger.

Die Initiative „Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.“ soll Regionen in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Ziel ist, unter verschiedenen Schwerpunkten innovative Ideen vor den Vorhang zu holen, Menschen zu vernetzen und gleichwertige Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land sicherzustellen. „Wenn wir ländliche Regionen lebenswerter gestalten wollen, müssen wir den Menschen zuhören, die diese täglich erleben! Die Initiative ‚Meine Region – Heimat. Zukunft. Lebensraum.‘ bietet dafür ein wertvolles Format“, so Landesrätin Langer-Weninger.

LEADER ist eine EU-kofinanzierte Fördermaßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums mit der lokalen Bevölkerung. Dieses wurde auch in der Vergangenheit schon stark genutzt und soll daher nun ausgebaut werden. LEADER ist die Abkürzung von „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale", bedeutend „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".

Informationen zu Initiative: https://www.meine-regionen.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Vincenz Kriegs-Au

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

vincenz.kriegs-au @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/