Die Stadt Wien eröffnet Fledermausquartier

Wien (OTS) - Das Wildtierservice der Stadt Wien kümmert sich um Wildtiere, die in Wien in Not geraten. Mit der Eröffnung des Fledermausquartiers in der vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien betriebenen Wildtierstation wird nun ein neues Kapitel in der Versorgung von Wiens Wildtieren aufgeschlagen.

Das tierische Leben in Wien ist nicht nur von Haustieren wie Hund und Katze geprägt, sondern auch von den unterschiedlichsten Wildtieren: Von Zeit zu Zeit gerade manche von ihnen in Not und werden häufig von aufmerksamen WienerInnen gefunden. „Mit dem Wildtierservice bietet die Stadt Wien die Möglichkeit, hilfebedürftige Wildtiere zur Versorgung in fachkundige Hände zu geben“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. In der eigens betriebenen Wildtierstation in Laxenburg werden diese Wildtiere versorgt, gepflegt bzw. aufgezogen und auf die Auswilderung vorbereitet.

Dazu gehört ab sofort auch die Betreuung heimischer Fledermausarten – dazu zählen zum Beispiel der Abendsegler, die Zwergfledermaus, das graue Langohr oder die Weißrandfledermaus. Fledermäuse stellen dabei überaus spezielle Ansprüche an ihre Unterbringung und die tägliche Versorgung und Aufzucht von Jungtieren. Beispielsweise sind die Tiere an ein gleichbleibendes Klima in ihren Schlafquartieren und Wochenstuben angepasst, worauf Rücksicht genommen werden muss.

Um diesen und anderen Ansprüchen gerecht zu werden, wird besondere Fachkenntnis und eine spezialisierte Infrastruktur benötigt, die in den letzten Monaten am Gelände der Wildtierstation entstand: „Fledermäuse faszinieren Jung und Alt gleichermaßen und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Stadtökosystems, deshalb freue ich mich, dass wir uns nun auch um verletzte Fledermäuse kümmern können!“ so Jürgen Czernohorszky.

Im neuen ca. 70 m² großen Fledermausquartier, das technisch am neuesten Stand ist (u.a. was die Regelung der richtigen Raumtemperatur betrifft) stehen zwei Versorgungsräume bereit, in denen die Aufzucht von Jungtieren und die Pflege von Tieren mit kurzem Aufenthalt erfolgen kann. Tiere, die längere Zeit gepflegt werden müssen, finden einen Platz in zwei eigenes dafür vorgesehenen Räumen. Diese sind so ausgestattet, dass sie in der kalten Jahreszeit auch als Winterquartier verwendet werden können.

Besonders wichtig ist die über 30m² große Flugvoliere, in denen Jungtiere das Fliegen erlernen und gesund gepflegte Tiere ihre Flugkünste wiederaufbauen können. Sobald die Tiere dort ein gutes Flugverhalten zeigen, werden sie in ihrem ursprünglichen Lebensraum oder falls nötig an einem alternativen, gut geeigneten Standort ausgewildert.

