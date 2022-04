„ORF III Themenmontag“ zum Thema Gesundheit: Mit Dokupremiere „Volksmedizin neu entdeckt“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“, „MERYN am Montag: Diäten – Ihre Fragen“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 11. April 2022, zeigt ORF III im Vorabend eine neue Ausgabe von „MERYN am Montag“ zum Thema Diäten. Anschließend folgt ein „Kultur Heute Spezial“ mit einer Diagonale-Bilanz. Im Hauptabend beleuchtet der „ORF III Themenmontag“ ab 20.15 Uhr weitere Gesundheitsthemen, u. a. in der Neuproduktion über Volksmedizin.

Zum Auftakt geht es im Gesundheitsmagazin „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) um das Thema Diäten. Backhendl, Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel – Österreich ist eine Hochburg der deftigen kulinarischen Genüsse. Laut Statistik Austria gelten 660.000 Männer und 580.000 Frauen hierzulande als adipös und leiden somit unter gesundheitsschädigendem Übergewicht. Worauf sollte man achten, um nicht auf leere Versprechungen der Diätindustrie hereinzufallen? Welche Ernährungsweise hilft am besten, um gesund abzunehmen, und wie ist es möglich, den Jo-Jo-Effekt zu vermeiden? Präsentator und Internist Siegfried Meryn und Diätologin Birgit Lötsch beantworten die Fragen des Publikums.

Danach zieht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) in einer Spezialausgabe eine Festivalbilanz zur 25. Diagonale. Dazu sind unter anderem die Festivalleiter Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger zu Gast. Außerdem bitten Patrick Zwerger und Peter Fässlacher einige der Diagonale-Gewinner/innen zum Interview.

Anschließend wird in einer „ORF III Themenmontag“-Neuproduktion „Volksmedizin neu entdeckt“ (20.15 Uhr). Die Heilung von Krankheiten schien lange eine exklusive Kompetenz der Pharma-Konzerne zu sein. Doch viele Wirkstoffe, die in chemisch hergestellten Medikamenten verabreicht werden, finden sich auch in der Natur. Menschen, die in höher gelegenen Regionen ohne Zugang zu schneller medizinischer Hilfe leben, wissen zum Teil noch, welche Genesungskräfte die natürlichen Stoffe ihrer Umgebung freisetzen können. Wie groß das wahre Potenzial der Volksmedizin ist, bei welchen Erkrankungen sie an ihre Grenzen stößt und ob das Bekenntnis zur Naturheilkunde ein Ausdruck des Misstrauens gegen die internationalen Pharmariesen ist, ergründet die von Philip Aschauer und Alexandra Hartmann gestaltete Produktion.

Zum Abschluss präsentiert der „ORF III Themenmontag“ die Dokumentationen „Geschäftsmodell Selbstheilung – Alternativmedizin auf dem Prüfstand“ (21.05 Uhr) und „Big Pharma – Die Allmacht der Konzerne“ (21.55 Uhr).

