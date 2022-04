Grüne Wien/Pühringer: Kritik an Ausweisung russischer Diplomaten nicht nachvollziehbar

Auch die Wiener Stadtregierung muss im Ukraine-Krieg klar Stellung beziehen

Wien (OTS) - „Ich finde die Kritik von Stadtrat Hanke an der Ausweisung russischer Diplomaten aus Österreich überhaupt nicht nachvollziehbar“, kommentiert Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien, die Äußerungen des Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Kurier, „Wir sollten in der Sache des Kriegs in der Ukraine klar Stellung beziehen. Es ist nicht zuletzt auch unsere Reputation, die hier auf dem Spiel steht. Russland ist für sein Handeln in der Ukraine klar und mit aller Schärfe zu verurteilen und der Kontakt auf das Allernotwendigste zu reduzieren. Die von Hanke gewünschte Brückenfunktion ist im Fall eines Angriffskriegs durch einen Aggressor völlig fehl am Platz.“

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 – 81805

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at