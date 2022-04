„PULS 24 Spezial - Live aus Kiew bei Präsident Selenskyj“ morgen ab 12:00 Uhr

PULS 24 begleitet Bundeskanzler Nehammer beim Besuch des ukrainischen Präsidenten, Lokalaugenschein in Butscha, Zusammentreffen mit Vitali Klitschko

Wien (OTS) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist kein Mann, der klein beigibt. Dieses Bild vermittelt Selenskyj, seit Russland den Krieg in der Ukraine mit noch nicht absehbaren humanitären und weltpolitischen Folgen gestartet hat. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist heute zu einem Besuch zu seinem ukrainischen Amtskollegen aufgebrochen. PULS 24 begleitet die österreichische Delegation und überträgt morgen, 9. April, ab 12:00 Uhr LIVE aus Kiew.

Am Samstagvormittag ist in Kiew ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj samt Pressekonferenz sowie ein Treffen mit Premierminister Denys Schmyhal geplant. Anschließend ist ein Lokalaugenschein in Butscha anberaumt, zudem wird Nehammer mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zusammentreffen. PULS 24 berichtet durchgehend und ausführlich in einer Sondersendung aus der Ukraine ab 12:00 Uhr.

„PULS 24 Spezial - Live aus Kiew bei Präsident Selenskyj“ am Samstag, 9. April, ab 12:00 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

