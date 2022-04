Ein neues Zuhause für Nigerias Straßenkinder

„International Day for Street Children“ am 12. April würdigt Arbeit der „Streetworkers“

Wien (OTS) - „Wir würdigen heuer besonders die Arbeit aller Streetworker, die sich vor Ort um Straßenkinder kümmern.“ Dieses Ansinnen stellt das internationale „Consortium for Street Children“ (CSC) – die internationale Plattform zum Schutz von Straßenkindern, der auch die österreichische Hilfsorganisation Jugend Eine Welt angehört – in den Mittelpunkt seiner diesjährigen Kampagne zum „Welttag der Straßenkinder“ am 12. April. Mit dem vom CSC ausgerufenen „International Day for Street Children“ wird auf die Situation der vielen Millionen Kinder und Jugendlichen weltweit, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, aufmerksam gemacht und auf die ihnen zustehenden Rechte – wie jenes auf Bildung – hingewiesen.

„Diesen Kindern direkt auf der Straße zu helfen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit unserer weltweiten Don Bosco-ProjektpartnerInnen“, sagt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt. Gerade in den vergangenen beiden „Pandemie-Jahren“, in denen Straßenkinder in vielen Ländern noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind, waren es die „SozialarbeiterInnen auf der Straße“, die junge Menschen zuerst mit für sie überlebenswichtigen Dingen wie Essen und Medizin versorgt haben. Bei diesen Begegnungen haben die Streetworker zudem ein „offenes Ohr“ für die Ängste und Sorgen der Kinder. Sie sind oft Zuhörer, Betreuer, Mentor, Rechtsbeistand und Helfer in einer Person. So entsteht eine vertrauensvolle Beziehung und die Kinder können ermutigt werden, in eines der Schutz- und Betreuungszentren mitzukommen. Wie ein Beispiel aus Nigeria zeigt.

„Ich bin dem guten Samariter, der mich gefunden und ins ‚Bosco Boys Center‘ gebracht hat, wirklich sehr dankbar, mein Leben auf der Straße war mit vielen Entbehrungen und Gefahren verbunden“, erzählt ein junger Bursche aus Lagos. Allein in der größten Stadt Nigerias mit ihren knapp 15 Millionen Einwohnern leben nach vorsichtiger Schätzung rund 100.000 Kinder auf der Straße. Ihnen eine Chance auf ein besseres Leben zu geben, das ist das Ziel, das Schutzeinrichtungen wie das von den Jugend Eine Welt-Partnern betriebene „Bosco Boys Center“ in Lagos verfolgen.

Ausbau des Schutzzentrums in Lagos

„Wir unterstützen nun den Ausbau des Zentrums in Lagos“, kündigt Heiserer an. Mit rund 220 Millionen Einwohnern ist Nigeria bevölkerungsmäßig das größte Land Afrikas. Ein Land, reich an natürlichen Ressourcen wie Erdöl und anderen Bodenschätzen, in dem aber weite Teile der Bevölkerung in großer Armut leben. Das trifft vor allem Kinder besonders hart, unter anderem sind so ihre Bildungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Laut jüngsten Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF hält Nigeria in diesem Zusammenhang einen traurigen Weltrekord: Hier gibt es mit rund 13,2 Millionen die höchste Zahl an Kindern, die nicht zur Schule gehen können.

Die im „Bosco Boys Center“ aufgenommenen Kinder werden betreut, verpflegt, medizinisch versorgt und sie erhalten Unterricht. Mit dem Ausbau soll die Aufnahme-Kapazität deutlich angehoben werden, zudem wird ein eigenes berufspraktisches Ausbildungszentrum errichtet. Das „Outreach Programm“, bei dem Streetworker in den besonders marginalisierten Stadtvierteln unterwegs sind und Kindern direkt vor Ort Hilfe anbieten, wird ebenfalls ausgeweitet. Beim schon erwähnten ehemaligen Straßenkind hat sich dieser Einsatz schon bezahlt gemacht: „Seit ich im Bosco Center bin, hat sich viel getan – ich habe wieder Kontakt zu meinen Eltern, bin für die Schule eingeschrieben und die Betreuer haben mir schon viel positive Lebenseinstellung mitgegeben.“

Dank des unermüdlichen, viele Hindernisse überwindenden Einsatzes von Streetworkern gelingt es oft erst, die Kinder und Jugendlichen wirklich dauerhaft von der Straße zu holen. Heiserer: „Diese Erfahrung haben auch viele unserer PartnerInnen gemacht, die in anderen Ländern Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas Straßenkinderprogramme betreiben.“

