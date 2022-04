Ingrid Korosec betroffen vom Tod des ehemaligen ÖVP-Klubobmanns Dr. Fritz König

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zeigt sich betroffen vom Ableben des ehemaligen ÖVP-Klubobmanns Dr. Fritz König im 90. Lebensjahr. „Während meiner Zeit als Nationalratsabgeordnete haben wir gemeinsam die Zukunft Österreichs und die Politik während der letzten Jahre des Kalten Krieges mitgestaltet. Ich habe ihn als einen konsequenten und kompetenten Sachpolitiker erlebt, der auch bei intensiven Diskussionen stets verbindlich geblieben ist.“

Während und nach seinem Engagement in der Bundes- und Europolitik war Fritz König jahrelang in der Wiener Volkspartei aktiv, von 1973 bis 2003 war er Bezirksparteiobmann in Hernals. „Er hat sich mit ganzer Kraft für die Menschen in Österreich eingesetzt und jahrzehntelang für das Wohl der Hernalserinnen und Hernalser gearbeitet. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden“, so Korosec abschließend.

