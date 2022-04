„IM ZENTRUM“: Zeitenwende – Wie verändert der Krieg unsere Welt?

Am 10. April um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit mehr als sieben Wochen führt der russische Präsident Putin Krieg in der Ukraine, und ein Ende ist nicht abzusehen. Auch das Ausmaß von Leid und Zerstörung scheint grenzenlos, die Bilder von Toten in den Straßen von Butscha geben Zeugnis davon. Die Solidarität mit der Ukraine schweißt Europa und die USA zusammen. Aber wird die Gemeinschaft innerhalb der EU auch tatsächlich halten? Und welche Rolle wird dabei das ehemalige EU-Mitglied Großbritannien spielen? Muss sich Österreich längerfristig zwischen Neutralität und NATO entscheiden? Wird sich China auf die Seite Russlands stellen? Wird eine neue Weltordnung vom Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien geprägt werden? Und welche politischen Schlüsse für die europäische Zukunft lassen sich aus den jüngsten Wahlen in Ungarn, Serbien und diesen Sonntag in Frankreich ziehen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 10. April 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Ursula Plassnik

Diplomatin und ehem. Außenministerin, ÖVP

Leigh Turner

ehem. Britischer Botschafter in Österreich und in der Ukraine

Barbara Stelzl-Marx

Professorin für Zeitgeschichte, Universität Graz

Susanne Weigelin-Schwiedrzik

Sinologin, Universität Wien

