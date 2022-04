„Sport am Sonntag“ über das Frauen-Nationalteam im EM-Fieber

Am 10. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 10. April 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Das Frauen-Nationalteam im EM-Fieber

Nicole Billa und Laura Feiersinger über die EURO in England, die WM-Quali und ihr Duell in der deutschen Bundesliga

Rad: Das neue Leben der Anna Kiesenhofer

Die Olympiasiegerin live im Studio über die Folgen der Goldmedaille, ihre Profikarriere und die Zukunftspläne abseits der Pedale

Ringen: Medaillengewinner Daniel Gastl im Interview

Der Tiroler über seinen bisher größten Erfolg, Training am Traktor und den Ringsport im Wandel der Zeit

Formel 1: Max Verstappen gegen Charles Leclerc

Das Duell Red Bull gegen Ferrari beim Grand Prix von Melbourne

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at