Voten für familienfreundliches Employer Branding

Der Sonderpreis „Familienfreundliches Employer Branding in digitalem Recruiting und Personalmarketing“ startet in die Votingphase: Bis zum 1. Mai 2022 auf KURIER JOB&BUSINESS

Wien (OTS) - Die Einreichphase zum Sonderpreis zum Staatspreis „Familie & Beruf“ ist beendet, jetzt ist Ihre Stimme gefragt. Rund vier Wochen lang konnten Arbeitgeber österreichweit ihre besten familienfreundlichen Employer Branding-Maßnahmen in digitalem Recruiting und Personal Marketing einreichen. Nun startet das öffentliche Onlinevoting und Sie können mitentscheiden, wer am 21. Juni im Rahmen der Verleihung des Staatspreises „Familie & Beruf“ in Wien mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wird.

Welches Projekt hat Sie überzeugt? Bis zum 1. Mai 2022 haben Sie die Möglichkeit, auf der KURIER JOB&BUSINESS Plattform für Ihr Lieblingsprojekt / Ihre Lieblingsmaßnahme abzustimmen.

Familienfreundliches Employer Branding umfasst interne sowie externe Maßnahmen, mit denen Unternehmen ihr familienfreundliches Engagement und ihre familienorientierte Personalpolitik nach außen aber auch nach innen sichtbar machen. Auf diese Weise ist die Familienfreundlichkeit ein zentrales Element und Markenzeichen im digitalen Recruitingprozess sowie Personalmarketing. Mit dem Projektwettbewerb werden die überzeugendsten Maßnahmen und Ideen vor den Vorhang geholt und sind Vorzeigebeispiele für andere Unternehmen.

Staatspreis „Familie & Beruf“

Die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt zeichnet mit dem Staatspreis „Familie & Beruf“ alle zwei Jahre österreichische Unternehmen und Institutionen für besonders herausragende Leistungen im Bereich familienbewusster Personalpolitik aus. Jene Arbeitgeber, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beispielhaft ermöglichen, sowohl ihre beruflichen Chancen zu nützen, als auch Familie und Privatleben gut damit vereinbaren zu können, werden so der Öffentlichkeit präsentiert und staatlich ausgezeichnet. Zentrale Beurteilungskriterien sind unter anderem die Flexibilität von Arbeitszeit und -ort, die Wiedereinstiegsquote nach der Karenz, Kinderbetreuungs- und Gleichstellungsmaßnahmen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Alle Informationen zu den zugehörigen Bundesländerwettbewerben, den Teilnahmebedingungen und den bisherigen Staatspreisträgerinnen und -trägern finden Sie unter www.familienfreundlichsterbertieb.at.



