ORF-„Pressestunde“ mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Am 10. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In Europa herrscht wieder Krieg. Mit dem Angriff auf die Ukraine überzieht der russische Präsident Putin ein ganzes Land mit Leid und Zerstörung. Dieser Krieg sorgt in den internationalen Beziehungen für Verwerfungen noch ungeahnten Ausmaßes. Ist die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft, auch Österreichs, angemessen? Wie beurteilt der Wiener Erzbischof die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche, die als wichtige Unterstützerin Putins gilt? Mit der Corona-Pandemie bestimmt noch eine weitere Krise den Alltag der Menschen auch in Österreich. Wie sehr haben Lockdown und Debatten über die Corona-Maßnahmen auch die katholische Kirche in Österreich verändert? Wie sehr wird auch sie vom schwindenden Vertrauen der Menschen in wichtige Institutionen des Landes erfasst? Und welche Reformen in der katholischen Kirche hält Kardinal Christoph Schönborn für unabdingbar?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 10. April 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Regina Pöll

ORF

