Wie Logistik die Versorgung sichert

Aktionstag am 21. April (FOTO)

Bremen (ots) - Logistik und Supply Chain-Management sichern die Versorgung von Unternehmen, aber auch der Menschen in Deutschland und weltweit. Diese wichtige Funktion wird im Zuge der jüngsten Krisen besonders sichtbar. Das Thema Lieferketten ist in aller Munde, auch in der breiten Öffentlichkeit. Am 21. April, dem Tag der Logistik, gewähren Unternehmen und Organisationen insbesondere in Deutschland und der Schweiz einen Blick hinter die Kulissen auf die Abläufe, die dafür sorgen, dass trotz aller Störungen und Unsicherheiten Produktion und Handel so gut wie möglich funktionieren. Bei digitalen ebenso wie bei Vor-Ort-Veranstaltungen kann sich die interessierte Öffentlichkeit kostenfrei ein eigenes Bild vom drittgrößten Wirtschaftsbereich Deutschlands machen, der bei einem Umsatz von 293 Milliarden Euro im Jahr mehr als drei Millionen Arbeitnehmer beschäftigt.

In seinem 15. Jahr bietet der Tag der Logistik ein Programm mit zurzeit knapp 130 Veranstaltungen, täglich kommen noch neue Angebote hinzu. Alle Events sind auf der zentralen Website www.tag-der-logistik.de beschrieben, dort findet sich auch die Möglichkeit, sich kostenfrei für eine Teilnahme anzumelden. Außerdem bietet das Team aus den Agenturen Teamtosse und Mainblick, das den Aktionstag seit dem Herbst 2021 koordiniert, mit dem "Logistik-Lunch" ein zentrales Live-Event im Netz. Es bietet eine Talkrunde mit Persönlichkeiten aus der Logistik sowie Live-Schaltungen zu Veranstaltungen an verschiedenen Standorten. Details und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen/tag-der-logistik-2022 Für Medienvertreter richtet das neue Initiatoren-Team eine Pressekonferenz aus, bei der auch der BVL-Vorstandsvorsitzende Prof. Thomas Wimmer Rede und Antwort stehen wird.

Einige Highlights aus dem Veranstaltungsangebot: Einblicke in die Produktionslogistik und ihre beruflichen Möglichkeiten bieten zum Beispiel der Spielgerätehersteller Merkur im niedersächsischen Lübbecke, der Sportbekleidungshersteller JAKO im baden-württembergischen Hollenbach oder der Prothesenhersteller Implantcast in Buxtehude. Logistik im Handel können Interessierte unter anderem bei IKEA in Regensburg und bei virtuellen Live-Touren durch die Amazon Logistik-Zentren erleben. Die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Bereichs der Logistikdienstleistungen zu schauen, gibt es bei Hafenlogistikern wie der BEHALA, Duisport oder Contargo, aber auch bei Hightech-Spezialisten wie Ingram Micro bei Berlin (Logistik für den Online-Modehandel) oder allgemein bekannten Anbietern wie Hermes oder Dachser. Außerdem präsentieren IT-Spezialisten und Forschungsinstitute Status und Zukunft von Logistiktechnologie, darunter Dematic in Dortmund oder die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.

Über den Tag der Logistik

Der Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt und wurde im Jahr 2008 von der BVL initiiert. Die Website www.tag-der-logistik.de sowie die verknüpften Social-Media-Kanäle fungieren als zentrale Kommunikationskanäle in Richtung Öffentlichkeit. Die teilnehmenden Unternehmen tragen ihre Veranstaltungen und weitere Informationen dort selbst kostenfrei ein. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist ebenfalls kostenlos.

Die 1978 gegründete Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. ist eine gemeinnützige, neutrale

und überwiegend ehrenamtliche Organisation. Als Plattform für Manager der Logistik in Industrie, Handel und Dienstleistung, für Wissenschaftler und Studierende bildet sie mit heute rund 10.000 Mitgliedern eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und ist Podium für den nationalen und internationalen Gedankenaustausch zwischen Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management. Mehr unter www.bvl.de

