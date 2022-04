Toto: Achtfachjackpot – es warten rund 200.000 Euro

Doppeljackpot beim Zwölfer – es geht um rund 33.000 Euro

Wien (OTS) - „Eine Runde weiter“ sind die beiden Jackpots bei Toto. In der Runde 14A gab es zum achten Mal in Folge keinen Dreizehner, und damit geht es am Wochenende um einen Achtfachjackpot mit rund 200.000 Euro. Und beim Zwölfer gab es zum zweiten Mal hintereinander keinen Gewinn. Daher wartet hier ein Doppeljackpot mit rund 33.000 Euro.

Auch im ersten Rang der Torwette heißt es „Jackpot in die nächsten Runde“ – mittlerweile hat es bereits seit 22 Runden keinen Torwette-Gewinn im ersten Rang gegeben. Im zweiten Rang gab es drei Gewinne, und alle drei wurden von einem Oberösterreicher mit einem Systemschein erzielt. Er erhält somit mehr als 1.200 Euro, und gescheitert ist er an Spiel 1 (1:+ von Chelsea gegen Real Madrid).

Annahmeschluss für die Runde 14B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 14A

8fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 175.549,75 – 200.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 19.813,79 3 Elfer zu je EUR 806,50 38 Zehner zu je EUR 127,30 83 5er Bonus zu je EUR 24,20

Der richtige Tipp: 2 1 1 X X / X 1 X 1 X 1 1 X 2 1 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 23.622,00 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 402,40 Torwette 3. Rang: 55 zu je EUR 13,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 156.958,31

Torwette-Resultate: 1:+ 1:0 1:0 1:1 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at