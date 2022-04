Generalsanierung Franzensbrücke – wichtigste Donaukanalbrücke wird fit für die nächsten 30 Jahre gemacht

Verbindung zwischen 2. und 3. Bezirk wird umfangreich saniert

Wien (OTS) - Im April 2022 starten die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Franzensbrücke. Die Brücke stellt als Querung über den Donaukanal eine wesentliche Verkehrsverbindung zwischen dem Stadtzentrum und dem Verkehrsknoten Praterstern dar. Neben dem Autoverkehr wird die Brücke von der Straßenbahn Linie O, sowie von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen genutzt.

Baustart mit Teilsperre der Fahrbahn und temporärem Geh- und Radwegsteg

Die ersten Vorarbeiten für die Baustelle finden ab 11. April 2022 statt. Auf der Franzensbrücke in Fahrtrichtung 2. Bezirk kann es zur temporären Sperre des rechten Fahrstreifens zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr und während der Nachtstunden kommen. Es ist mit kurzzeitigen kleinräumigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ab Anfang Mai kommt es zu einer Teilsperre der Franzensbrücke. Je Fahrrichtung wird eine Fahrspur für den Autoverkehr aufrecht erhalten. Der Fuß- und Radverkehr wird auf einen temporäreren Geh- und Radweg an der Ostseite der Brücke (flussabwärts) umgelegt. Die Uferpromenade auf der Seite des 3. Bezirks muss kurzzeitig gesperrt werden. Für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen wird eine beschilderte Umleitung über die Obere und Untere Weißgerberstraße eingerichtet. Die Straßenbahn bleibt weiterhin in Betrieb.

Hermann Papouschek, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau: „Flexibilität in der Projektierung und Ausführung machen es möglich, diese wichtige Verbindung in Rekordzeit und unter Minimierung der Verkehrsbehinderungen mit modernsten Mitteln der Technik durchzuführen! Faszinierend ist auch die Kombination der verschiedenen Bauzeitalter dieser Brücke, zumal die gesamte Existenz aller Bauteile an die 120 Jahre zählt!“

Erneuerung der Fahrbahnplatte unter Totalsperre im Sommer

Der Schwerpunkt der Instandsetzungsarbeiten an der Franzensbrücke ist die vollständige Erneuerung der Fahrbahnplatte, die bereits massive Schäden aufweist. Für diese Arbeiten ist eine Totalsperre der Brücke von Juni bis Ende August erforderlich. Der Autoverkehr wird großräumig umgeleitet. Der Betrieb der Straßenbahnlinie O muss in dieser Zeit zwischen Radetzkyplatz und Praterstern eingestellt werden. Die Wiener Linien werden zeitgerecht über die Änderungen im öffentlichen Verkehr informieren. Für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bleibt mit dem temporären Geh- und Radwegsteg weiterhin eine Querungsmöglichkeit erhalten.

Baustellenkoordinator Peter Lenz erklärt: “Wir haben alle im Nahbereich der Franzensbrücke geplanten, verkehrsrelevanten Baustellen so koordiniert, dass während der Totalsperre der Brücke die Ausweichrouten baustellenfrei sind. Wir nutzen die verkehrsärmeren Sommermonate und beginnen bereits im Juni, um die Totalsperre zum Schulanfang wieder aufheben zu können. Ich empfehle den Autofahrer*innen, den Bereich während dieser Bauphase wenn möglich weiträumig zu umfahren.”

Neben der Erneuerung der Fahrbahnplatte werden Verstärkungmaßnahmen am Stahltragwerk durchgeführt. Auch der Korrosionsschutz der Stahlkonstruktion soll im Zuge der Arbeiten wieder hergestellt werden. An den denkmalgeschützten Natursteinbögen über den Treppelwegen neben dem Donaukanal, sowie an den Treppen, den Geländern und am Brüstungsmauerwerk sind geringfügige Instandsetzungsarbeiten erforderlich.

Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2022

Ab September 2022 kann die Totalsperre der Franzensbrücke aufgehoben werden. Danach folgt eine Teilsperre bis Oktober 2022 analog zur ersten Phase im Mai. Die Bauarbeiten werden vorraussichtlich im November 2022 abgeschlossen.

Durch die umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen kann die Lebensdauer der Franzensbrücke für die nächsten 30 Jahre gesichert werden.

Baubeginn : April 2022

: April 2022 Voraussichtliches Bauende: November 2022

Rückfragen & Kontakt:

Luise Gruber

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau

Telefon: +43 1 4000 96945

E-Mail: luise.gruber @ wien.gv.at



Baustellenmanagement der Stadt Wien

Dipl.-Ing. Peter Lenz

Telefon: 01 4000-82687

peter.lenz @ wien.gv.at