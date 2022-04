Frühlingserwachen im Nationalpark Thayatal

Ostereiersuche, Walpurgisnacht, „Waldzwerge auf Wanderschaft“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Osterwoche startet der Nationalpark Thayatal sein umfangreiches Programm mit zahlreichen Angeboten, um gemeinsam mit der Familie einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen und eindrucksvolle Naturerfahrungen zu sammeln. Erster Programmpunkt ist am Palmsonntag, 10. April, die gemeinsame Wanderung „Aufblühen im Thayatal“, bei der ab 13 Uhr zahlreiche Frühblüher wie das Leberblümchen, die Schlüsselblume, das Weiße Buschwindröschen und der Dirndlstrauch genau unter die Lupe genommen werden und erklärt wird, mit welchen Strategien sie Kälte und Eis überstehen.

Fortgesetzt wird mit der alljährlichen „Ostereiersuche im Nationalparkwald“ am Ostermontag, 18. April, ab 14.30 Uhr. Zudem gibt es in den Osterferien täglich ab 15.30 Uhr eine Wildkatzen-Schaufütterung, bei der Frieda und Carlo von einer neuen Beobachtungsplattform aus gut zu sehen sind. Auch am erweiterten Spielplatz rund um das Nationalparkhaus erwartet die Kleinen eine Begegnung mit der Wildkatze und ihren Freunden, wenn die Kinder in einen Fuchsbau schlüpfen, in einem großen Horst den Nachwuchs der Schwarzstörche treffen oder im Kletterturm Fledermäuse entdecken.

Weitere Programmpunkte im April sind die Exkursionen „Auf Erkundungstour mit der Nationalparkförsterin“ am Sonntag, 24. April, ab 10 Uhr und „Der Zauber der Walpurgisnacht“ am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr. Speziell für Kinder gedacht sind „Junge Naturforscher gesucht!“ (Samstag, 23. April, ab 13.30 Uhr), „Nationalpark Checker ahoj!“ (Samstag, 30. April, ab 10 Uhr), „WIKKIS! Wild-Katzen-Kinder“ (Samstag, 30. April, ab 14 Uhr) und „Waldzwerge auf Wanderschaft“ (Samstag, 30. April, ab 14 Uhr). Dazu gibt es im April jeden Samstag, Sonn- und Feiertag ab 13.30 Uhr die eineinhalbstündige Wanderung „Wildnis schnuppern“ bzw. ab 15.30 Uhr eine Wildkatzenfütterung.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse