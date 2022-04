"Veni, vidi, sciare"

Top-Touristiker auf Trend-Expedition mit conos in Südtirol

Wien (OTS) - Nach einem Jahr (Corona-bedingter) Pause, fand heuer die traditionelle conos-Winter-Trend-Expedition nach Südtirol statt. Die bunte 34-köpfige Delegation von Top-(Winter-)TouristikerInnen erhielten im Rahmen der „sportlichen“ Ski-Exkursion interessante Eindrücke in die Winter-Destinations- & Skigebiets-Arbeit der innovativen Südtiroler KollegInnen.

Die dreitägige Trend-Expedition (vom 29. März bis 1. April) startete im Herzen von Dolomiti Superski mit der "Sellaronda" – einer der anerkanntesten Skirunden der Welt. Neue und effiziente Bahnverbindungen machen die Runde um den imposanten Sella-Bergstock zunehmend für ein immer breiteres Zielpublikum zum Genuss-Erlebnis.

Anschließend ging es zu den „3 Zinnen – Dolomites“, die in den letzten 10 Jahre durch effizienzsteigernde unternehmerische Zusammenschlüsse und eine akkordierte und konsequente Markenpolitik aus dem Dornröschenschlaft erwachten. Hier sprüht man vor ambitionierten Zukunftsplänen – allen voran das Ziel eines in den nächsten Jahren geplanten grenzüberschreitenden Zusammenschlusses mit Sillian in Osttirol.

Abschließend stattete die Experten-Delegation noch dem Kronplatz einen Besuch ab. Hier wurden in den letzten Jahren innovative Positionierungs-Wege durch kultur- und genusstouristische Angebotsentwicklungen beschritten. „Mit dem MMM Messner Mountain Museum der Stararchitektin Zaha Hadid, dem Museum für Bergfotographie LUMEN oder dem modernen AlpiNN Restaurant des Sternekochs Norbert Niederkofler wurden mustergültig Akzente für eine, im internationalen Wettbewerbsvergleich differenzierende, Profilierung realisiert“ resümierte Arnold Oberacher, Geschäftsführer der conos und Tour-Guide die Eindrücke. Aber auch seilbahntechnisch wurde mit der neuen Seilbahn Olang 1+2 in Richtung einer komfortablen und qualitativen Weiterentwicklung der Kernleistung des Skigebiets nächste Schritte gesetzt.

Von besonderem Interesse waren auch die Details zum Modell des „Rail + Ski/Hike/Bike/…“ bzw. „Ski-Pustertal Expresses“. Durch die unmittelbare Anbindung von Eisen- & Seil-Bahnstationen am Kornplatz (Percha) und 3-Zinnen-Dolomites (Vierschach) wird aufgezeigt, wie Nachhaltigkeits- und Mobilitätslösungen für die Gäste von Morgen aussehen können.Bei perfekten Pistenverhältnissen aber anspruchsvollen Wettersituationen sowie einem straffen Programm an angeregten Fachgesprächen und -präsentationen wurden die TeilnehmerInnen sowohl fachliche als auch sportlich gefordert, nahmen aber viele spannende Eindrücke, Bestätigungen und Ideen für die eigene Arbeit mit nach Hause.

