Dach der Hauptbücherei Wien wird ab Spätsommer saniert

Aus- und Verbesserungsarbeiten nach fast 20 Jahren notwendig

Wien (OTS) - Der Gemeinderatsausschuss für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz hat heute die Sanierung des Dachs der Wiener Hauptbücherei genehmigt. Nach fast 20 Jahren Bestand bedarf die 1.800m2 große Terrasse umfangreicher Aus- und Verbesserungsarbeiten. Die intensive Nutzung und der fortschreitende Alterungsprozess der Materialien haben dazu geführt, dass zahlreiche Bodenplatten beschädigt sind. Des Weiteren kam es in den letzten Jahren zu Wassereintritten, die behoben werden müssen. Um künftig weiterhin einen ungestörten Betrieb gewährleisten zu können, wird eine Teilsanierung des hinteren Teils der Dachterrasse in der Größe von rund 800 m2 notwendig. Geplant sind die Arbeiten voraussichtlich von August bis November 2022.

Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr: „Das Dach der Hauptbücherei ist ein zentraler Aufenthalt- sowie Veranstaltungsort für die Wiener*innen. Es ist wichtig, die Sanierungsarbeiten vorzunehmen, um auch künftig die Terrasse gut nützen zu können.“

„Die Teilsanierung des Dachs der Hauptbücherei ist nach Jahren Beanspruchung dringend notwendig geworden. Unser Ziel ist es, die Terrasse möglichst gut nutzen zu können, etwa für Veranstaltungen wie das alljährliche Kino am Dach“, so Leiter der Stadt Wien Büchereien Bernhard Pöckl.

Die Hauptbücherei am Gürtel ist seit 2003 am Standort 1070 Wien, Urban-Loritz-Platz 2a angesiedelt. Seitdem werden sowohl die Innen- als auch die Außenräume sehr intensiv genutzt. Die Dachkonstruktion ist als Flachdach ausgeführt, auf dem sich eine rund 1.800 m2 große Dachterrasse befindet, diese Dachterrasse ist ein attraktiver Veranstaltungs- und Aufenthaltsort und eine Erweiterung des öffentlichen Raums. Im vorderen Teil der Terrasse befindet sich das gut besuchte Lokal “Oben”, die Terrasse wird hier als Schanigarten genutzt. Der hintere Bereich wird vor allem während der Sommermonate für “Kino am Dach”, ein über mehrere Monate gehendes Freiluftkino genutzt. Dieser Veranstaltungsbetrieb wird durch die Bauarbeiten möglicherweise teilweise gestört, bis zum Beginn der Arbeiten im August werden die Veranstaltungen aber ungestört möglich sein.

Die Gesamtkosten für die Sanierung, die von der zuständigen Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement ermittelt wurden, belaufen sich auf insgesamt rund EUR 905.000,- netto

(rund EUR 1.086.000,- brutto). Die notwendigen Arbeiten umfassen den Abbruch und die Neuherstellung der Terrassenaufbauten als Umkehrdach, inkl. der Erneuerung der Feuchtigkeitsabdichtung, Wärmedämmung, Beschüttung und des Terrassenbelags, im Zuge der Arbeiten werden auch die Hochzüge erneuert.

Auf Grund der U-Bahn-Station Burggasse-Stadthalle und dem laufenden U-Bahn-Betrieb ist es erforderlich, die darunter verlaufenden Lichtschächte mittels Sicherheitsgerüst für die bevorstehenden Arbeiten zu sichern. Auf Grund der anhaltende COVID-19-Pandemie, weiterer internationaler Entwicklungen und den damit verursachten Marktschwankungen wurde zur Vorsorge ein 10%iger Anteil zur Abdeckung berücksichtigt.

