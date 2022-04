Donaustädter Bezirksmuseum am 10.4. und 24.4. offen

Eintritt frei: Bezirksgeschichte-Schau, Ausstellungen „Biergläser“ und „Medizinische Einrichtungen“, Info: bm1220@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die Corona-Pandemie macht eine Reduzierung der Öffnungstage des Bezirksmuseums Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54) erforderlich. Im April sperren die ehrenamtlich engagierten Bezirkshistoriker*innen nur an 2 Tagen die Museumspforte auf: Am Sonntag, 10. April, und am Sonntag, 24. April, sind die Schauräume jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich. Gezeigt wird die Dauer-Ausstellung mit Fotografien, Texten und verschiedensten Objekten, die über die bewegte Geschichte des 22. Bezirkes informiert. Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher die Sonder-Ausstellungen „Medizinische Einrichtungen in der Donaustadt“ und „Biergläser – Eine Sammelleidenschaft“ (rund 400 Gläser in vielerlei Arten aus aller Welt) unentgeltlich besichtigen. Kustodin Friederike Just ersucht um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien und um die Verwendung von FFP2-Masken. Auskunft: Telefon 203 21 26 (Sonntag: Vormittag) und E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

