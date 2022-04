Neuer MBA „Health Tech Management“: Medizinprodukte-Kompetenz von der Entwicklung bis zur Markteinführung

Wien (OTS) - Die Technikum Wien Academy und das Beratungsunternehmen en.co.tec kooperieren bei innovativem Weiterbildungsangebot für die Medizintechnik-Branche. Der viersemestrige MBA ist berufsbegleitend organisiert und startet im Oktober, die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Juni.

Digitalisierung und Technologiewandel erzeugen auch in der Medizintechnik einen hohen Innovationsdruck. Die Branche unterliegt starken Veränderungen, die von wirtschaftlichen und rechtlichen Einflüssen geprägt sind. In der Realität fehlt es nicht an Ideen für innovative Medizinprodukte, sondern an Wissen, diese nach den gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Der neue Master-Lehrgang der Technikum Wien Academy vermittelt diese Grundlagen für Changemaker*innen, die im globalen Wettbewerb mit innovativen und rechtlich konformen Strategien erfolgreiche Medizinprodukte entwickeln wollen.

„Für zukünftige Health Tech-Manager*innen ist die Kombination aus akademischen und anwenderspezifischen Inhalten erfolgsentscheidend – genau dieser Mehrwert entsteht durch die einzigartige Zusammenarbeit zwischen der führenden technischen Hochschule FH Technikum Wien und dem Beratungsunternehmen en.co.tec, das auf Entwicklung, Zulassung und Qualitätsmanagement für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika spezialisiert ist“, erklärt Matthias Scherer, Lehrgangsleiter des MBA Health Tech Management.

Die Medical Device Regulation stellt die Medizintechnik-Branche immer wieder vor große Herausforderungen. Unternehmen müssen ihre Geschäftstätigkeit und Produktion regelmäßig an bestehende Gesetze anpassen. Der Lehrgang behandelt den gesamten Prozess eines Medizinprodukts – von der Idee bis zur Markteinführung. Teilnehmer*innen erlangen Know-how über technische Dokumentation, Qualitätsmanagement und rechtliche Regularien. Leadership und Change-Management sind weitere wichtige Säulen des Lehrgangscurriculums. Die ganzheitliche Ausbildung setzt auf einen Mix aus Recht, Technik und Digitalisierung.

„Zukünftig werden auch Big Data, Künstliche Intelligenz und Business Development sowie Internationalisierung bei Health Solutions eine wichtige Rolle spielen. Neben der Umsatzsteigerung werden innovationsfördernde Prozesse in den Mittelpunkt gerückt – Unternehmen wie Mitarbeiter*innen müssen sich warm anziehen, wenn sie hier nicht den Anschluss verlieren wollen“, ist sich Scherer sicher.

Der Master-Lehrgang dauert vier Semester und kann berufsbegleitend studiert werden, er richtet sich an Personen aus dem Qualitätsmanagement, Forschung & Entwicklung, auch Produktmanager*innen oder Entscheidungsträger*innen sind angesprochen. Den Abschluss des Studiums bildet ein Capstone Project, das noch stärker als eine herkömmliche Master-Arbeit äußerst anwendungsorientiert reale Probleme und deren Lösungen behandelt. „Reale Aufgabenstellungen, im besten Fall aus dem Arbeitsalltag, garantieren den Praxisbezug für die Teilnehmer*innen und stellen auch einen enormen Mehrwert für Unternehmen dar“, erklärt Scherer das innovative Konzept des Capstone Project.

Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy, eine Marke der Technikum Wien GmbH, ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College-Programme für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt.

Über en.co.tec

en.co.tec ist ein Beratungsunternehmen im Süden Wiens – spezialisiert auf Entwicklung, Zulassung und Qualitätsmanagement für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika. Neben individuellen Beratungsleistungen bietet die en.co.tec Akademie Branchen-Newcomern, Start-Ups und führenden Herstellern der Medizinprodukte-Branche praxisorientierte Schulungen an, die seit 2020 vorwiegend als Online-Seminare stattfinden. en.co.tec ist seit einigen Jahren Mitveranstalter der LISAvienna Regulatory Konferenz für Medizinprodukte und IVD und Anbieter des Online-Lehrgangs Regulatory Expert MDR / IVDR.

Rückfragen & Kontakt:

Jessica Underrain, MA

Marketing

+43 664 965 07 56

jessica.underrain @ technikum-wien.at