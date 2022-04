AKW Krško – Czernohorszky: „Weiterbetrieb großes Sicherheitsrisiko!“

Wien (OTS) - „Das AKW Krško ist eines der erdbebengefährdetsten Atomkraftwerke in Europa, ein Weiterbetrieb für weitere 20 Jahre stellt deshalb ein großes Sicherheitsrisiko dar“, betonte heute Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky im Hinblick auf die heute auslaufende Stellungnahmefrist für das UVP-Verfahren zur Betriebsverlängerung des slowenischen AKW Krško.

Das AKW sei eine alte Anlage in einem erdbeben- und hochwassergefährdeten Gebiet: "Die technische Überalterung vieler Bereiche wird aber in den geplanten weiteren 20 Jahren Laufzeit unumgänglich zunehmen“, so Czernohorszky. „Zusätzlich stellen AKW unter den gegenwärtig wieder zunehmenden internationalen Spannungen eine immanente Gefahr für die Sicherheit in Konflikten dar!“

Die Summe der angesprochenen Umstände zeige, „dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, über Laufzeitverlängerung nachzudenken, sondern vielmehr der richtige Zeitpunkt, um sich von der Kernenergie und ihren schwerwiegenden Risiken zu verabschieden - gerade an einem problematischen Standort wie Krško“, so Czernohorszky abschließend.

