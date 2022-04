Neues kulinarisches Erfolgsrezept in der scalaria

Die scalaria startet mit neuem Küchenchef und Innovationen in den Sommer 2022.

Salzburg/Wien/Oberösterreich (OTS) - Pünktlich zu Beginn der Sommersaison 2022 erfindet sich das Event-Resort scalaria zum wiederholten Male neu. Neben Investitionen von rund 3,6 Millionen Euro, die in die Renovierung der Zimmer und den Bau der neuen DO-X Terrasse flossen, ist es vor allem Neo-Küchenchef Klaus Kobald, der für frischen (kulinarischen) Wind sorgt. Nach dem Restaurant Obauer in Werfen, Carlo Wolf am Attersee und einem Michelin Stern in der Saziani Stub‘n, wird er künftig Eventgastronomie auf höchstem Niveau mit seiner Überzeugung für regionale, saisonale und wenn möglich auch biologische Produkte verbinden. Außerdem stehen mit dem ‚Living Legends of Aviation Award‘ im August 2022 und 36 Tage sunset wing sommerliche Höhepunkte auf dem Programm.

Neuer kulinarischer Fokus in der scalaria

Nachdem sich das Hotel am Wolfgangse in den vergangenen Jahren den Ruf als Europas führendes Event-Resort mit Veranstaltungen wie der ‚scalaria Air Challenge‘ oder dem ‚Living Legends of Aviation Award‘ erarbeitete, will die Eigentümer-Familie Gastberger das kulinarische Level nun ebenfalls auf die nächste Stufe heben. Allen Herausforderungen der Eventgastronomie zum Trotz, wird am Wolfgangsee künftig noch mehr auf beste regionale, saisonale und wenn möglich auch biologische Produkte und kurierte Menüs gesetzt. Mit Klaus Kobald übernimmt dabei genau der richtige Mann die Position des Executive Chef in der Küche.

Klaus Kobald – der Neue am Wolfgangsee

Die Obauers in Werfen, Küchenchef unter Carlo Wolf am Attersee und für Red Bull in Spielberg, jeweils ein Michelin Stern im Taborturm in Steyr und in der Saziani Stub’n - Klaus Kobald ist kein Unbekannter in der Spitzengastronomie. Aus der gutbürgerlichen Küche der Kärtner Heimat kommend, hat er sein berufliches Leben immer so angelegt, um auf jeder seiner Stationen dazu- und einen neuen Bereich des Kochens kennenzulernen. Seinen persönlichen Stil beschreibt der Wahl-Atterseer dabei als traditionell und kreativ. Offen für neue Einflüsse, aber immer die kulinarische Basis im Hinterkopf.

Eventgastronomie auf höchstem Niveau

In der scalaria geht Klaus Kobald nun den nächsten Schritt und setzt seine Überzeugung, dass Qualität der Produkte die wichtigste aller Zutaten sei, kompromisslos in der Eventgastronomie um. Persönlicher Kontakt zu den Lieferanten, das Verständnis von bewältigbaren Mengen und der saisonalen Verfügbarkeit sind dabei die wichtigsten Zutaten seines Erfolgsrezepts. Die größte Herausforderung bei Veranstaltungen ist aber, große Stückzahlen so zu bewältigen, dass der Gast davon nichts mitbekommt. Hier ist es besonders wichtig, dass das 12 bis 15 Personen starke Team in der Küche perfekt eingespielt ist und an einem Strang zieht.

Kalt und warm, knusprig und weich, bitter, sauer und auch ein bisschen süß

Um der Neu-Orientierung der scalaria-Küche geschmacklich Ausdruck zu verleihen, steht eine Neukomposition im kulinarischen Fokus des Hauses. Mit dem ‚Zweierlei von der steirischen White Panther Gebirgsgarnele‘ wollte Klaus Kobald keine Marketingkreation auf den Teller zaubern, sondern ein modernes, nachhaltiges und innovatives Signature Dish. Eines, das zukünftig in keiner Menüfolge fehlen soll. Neben der Garnele aus dem nahen Rottenmann, gebraten und als Tartar, runden eingelegtes Wurzelgemüse, Zitrusgel, Sambal-Gelee und Petersilien- oder Korianderöl die Komposition ab. Kreiert nach der Philosophie, dass ein perfektes Gericht vieles gleichzeitig sein müsse: kalt und warm, knusprig und weich, bitter, sauer und auch ein bisschen süß. Besser könnte man eine Analogie zum Eventhotel am Wolfgangsee nicht treffen.

scalaria fit für die Zukunft

Doch auch außerhalb der Küche gibt es aus der scalaria einiges an Innovationen zu vermelden. Ganz nach dem Motto, ‚Wer baut, schafft Zukunft‘, wurden in den vergangenen zwei herausfordernden Jahren rund 3,6 Millionen investiert, um das Resort weiter Premium-Events-fit zu machen. Pünktlich zum Sommer zeigen sich nun alle 202 Zimmer auf Top-Standard und die neu gebaute DO-X Terrasse bietet 200Gästen gleichzeitig perfekten Seeblick.



Während das Resort traditionell Eventgästen vorbehalten ist, können im Sommer 2022 Urlaubsgäste erneut ihren Urlaub am See verbringen. Vom 22. Juli bis zum 22. August, also an genau 36 Tagen, öffnen sich die Tore unter dem klingenden Namen ‚sunset wing‘ und garantieren einen einzigartigen Urlaub am See. Cliffdiver, Musiker, Aufführungen auf der Seebühne und Wasserskishows - dass dabei der Eventcharakter des Hauses fortgesetzt wird, versteht sich von selbst. Kulinarisch lässt sich Klaus Kobald in diesem Monat von seinen vielen Weltreisen inspirieren. Sushi, das Beste aus See & Meehr, ein abwechslungsreiches BBQ sowie ein mallorquinischer Abend sind nur einige der Highlights, auf die man sich hier freuen darf.

Ob als verlängertes Weekend-Special oder im Rahmen eines 7-Tage Sport & Lifestyle Urlaubs – mit scalaria als 360 Grad-Serviceanbieter kann man sich auch kleine Träume erfüllen: Zum Beispiel mit dem Oldtimer zur Alm oder mit dem Holz- oder Motorboot über den Wolfgangsee. Das event resort scalaria mit seinem Sunset Wing Club steht im Sommer vor allem für eins: Viel Natur und Spaß am See und die Idee eines „bewohnbaren Erlebnisses" in erster Reihe!

scalaria sunset wing: 22. Juli – 22. August 2022



Alle Informationen & Buchung unter: www.sunsetwing.at

scalaria sunset wing – see1 – 5360 St. Wolfgang

„Ein sehr hochwertiger Bauchladen“

Interview Klaus Kobald, Simone und Peter Gastberger

Klaus, woher nimmst du deine kulinarische Inspiration?

Klaus Kobald: Meine größte Inspiration ist meine Mama. Bei uns zu Hause war es so, dass es, im Gegensatz zu vielen Familien heute, jeden Tag zwei Gänge gegeben hat. Suppe und Hauptspeise oder Hauptspeise und Dessert. Meine Mama war nicht berufstätig und hat die Zeit dafür gehabt. Und sie kocht wirklich sehr gut. Bis heute schaue ich mir viel von ihr ab und sie hat auch das Interesse für gutes Essen bei mir geweckt.

Wie würdest du deine Art zu kochen beschreiben?

Klaus Kobald: Vom Handwerk her bin ich traditionell, während die Küche kreativ ausfällt. Auf den Punkt gebracht: Tradition, kreativ umgesetzt.

Was reizt sich an der Rolle als Küchenchef in der scalaria?

Klaus Kobald: Wenn man an einem Ort kocht, wo das Tagesgeschäft in Vordergrund steht und Events nur nebenbei mitlaufen, dann leidet darunter oft die kulinarische Qualität. Wenn man sich aber voll und ganz darauf spezialisiert, dann kann man großartige Produkte richtig am Punkt umsetzen. Ich habe immer die Philosophie gehabt, dass ich in meinem Leben alles in der Küche machen will. Die scalaria ist der nächste, logische Schritt und ich freue mich sehr darauf.

Mit dir soll ja ein frischer kulinarischer Wind in der scalaria wehen. Was heißt das genau?

Klaus Kobald: Das Grundkonzept in der Küche ist, dass wir fünf Menüs pro Saison, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, anbieten. Der Gast entscheidet, ob er eines davon vollständig nehmen möchte, oder einzelne Gerichte austauscht. Wir stehen in diesem Prozess beratend zur Seite. Zu den Menüs bieten wir dann noch besondere On-Top-Gerichte an, mit denen das Dinner dann noch einmal auf eine ganz andere Stufe gehoben wird.

Peter Gastberger: Ich finde, dass Erfolg immer ein bisschen messbar sein sollte. Und das ist bei Klaus Kobald mit seinen drei Hauben und dem Guide Micheline Stern der Fall. In der scalaria soll alles Stimmen. Die Zimmer sind neu, im Erleben sind wir ganz weit vorne und jetzt war es an der Zeit, dass wir auch in der Küche, die immer schon sehr gut war, einen Sprung nach oben machen.

Du baust auf regionale und saisonale Produkte. Ist dieses Thema wichtig für Eventgäste?

Klaus Kobald: Man kann davon ausgehen, dass ein Teil der internationale Eventgäste, auch internationale Gerichte haben möchten. Die Erfahrung hat uns aber gelehrt, dass viele davon aber auch heimische Gerichte bevorzugen. Weil sie diese eben nur hier bei uns in Österreich bekommen. Diese Erkenntnis ist für uns sehr wichtig und wir haben sie auch in unserer Menüauswahl berücksichtigt.

Stichwort sunset wing. Was kann man sich hier kulinarisch erwarten?

Klaus Kobald: Die Speiseauswahl in den Wochen des sunset wings ist inspiriert von meinen vielen Reisen. Jeden Tag ein völlig anderes Genussthema. Von mallorquinischer Küche, über Sushi, bis hin zum klassischen BBQ. Natürlich gibt es auch Fisch aus dem Salzkammergut. 100 bis 120 Sitzplätze, da funktionieren dann andere Gerichte als bei Großevents. Dazu gibt es Wasserskishows, Cliffdiver, Feuewerke, DJs und die traumhafte Kulisse des Wolfgangsees.

Simone Gastberger: Wir machen immer eine Sache zu 100 % und so haben wir entschieden, dass wir das Hotel sunset wing von Mitte Juli bis Mitte August ausschließlich für Privatgäste öffnen. Da gibt es dann auch keine Events, auch wenn wir den Eventcharakter in dieser Zeit beibehalten.

Was ist denn der Höhepunkt im Sommer 2022?

Simone Gastberger: Das Highlight ist ‘Living Legends of Aviation’ am 27. August. Leider ist der Event in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen, 2022 holen wir das endlich nach. Ein Treffen von mit Freunden und Unternehmern aus der Fliegerei, die etwas erreicht haben. John Travolta ist mit uns gemeinsam der Gastgeber.

Peter Gastberger: Der John Travolta war ja schon einmal hier und hat über die scalaria „it’s like a fairytale“ gesagt. Ein bewohnbares Erlebnis. Das trifft es ganz gut.

Living Legends of Aviation

Datum: 27.08.2022

Ort: Scalaria Eventresort

See 1, 5360 St. Wolfgang, Österreich

Url: http://www.scalaria.com

