Gaal/Franz: Innovatives Coaching-Angebot für PAHO-Bewohner*innen

Professionelle Beratung und Begleitung im Gemeindebau; ein Pilotprojekt im Rahmen der IBA_Wien in der Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Wiener Wohnen geht innovative Wege. So im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit – kürzlich wurde etwa die erste Passivhaussanierung eines Gemeindebaus in der Hütteldorfer Straße 252 präsentiert. Aber auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit wird Neues erprobt. Die Favoritner Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost (PAHO) mit rund 10.000 Bewohner*innen steht dabei als IBA_Wien-Quartier besonders im Fokus.

Ein eigener Beratungsraum, der von der Coaching-Plattform OpenCoach in Kooperation mit der Stadt Wien – Wiener Wohnen umgesetzt wurde, macht es dort nun möglich, Bewohner*innen zu sehr günstigen Konditionen professionelle Beratung und Begleitung anzubieten. Gleich ob es um berufliche oder familiäre Angelegenheiten und Sorgen oder Fragen der persönlichen Entwicklung geht.

„Die heuer stattfindende IBA_Wien stellt die Zukunft des sozialen Wohnbaus in das Zentrum ihrer Schlusspräsentation. Im Rahmen dessen haben wir mit der Einführung des Programms OpenCoach erstmals die Möglichkeit geschaffen, persönliche Beratungsgespräche durch professionelle Coaches im Gemeindebau vor Ort anzubieten. Zu leistbaren Konditionen können hier die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Vorstellungen zur persönlichen Weiterentwicklung und zu Berufsperspektiven besprechen, aber auch familiäre Themen, Ängste und Sorgen aufarbeiten. Wiener Wohnen unterstreicht mit diesem Angebot, dass es im Gemeindebau um mehr geht, als nebeneinander zu wohnen: es geht um den sozialen Zusammenhalt und um ein respektvolles Miteinander“, unterstreicht Vizebürgermeisterin, Wohnbaustadträtin und Präsidentin der IBA_Wien, Kathrin Gaal.

„In den vergangenen Jahren konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Per-Albin-Hansson-Siedlung über viele umgesetzte Projekte für eine bessere Lebensqualität freuen. So etwa die flächendeckende Ausstattung mit lebensrettenden Defibrillatoren, neue Kinderspielplätze und Sonnenliegen sowie die Ausstattung der IN-Boxen für ein besseres Paketservice oder die LED-Beleuchtung in den Stiegenhäusern und Kellerabteilen. Dass es jetzt auch niederschwellig zugängliche Coachings gibt, ist eine weitere, begrüßenswerte Innovation. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie viele Veränderungsprozesse mit sich gebracht hat, bei denen ein Coaching sehr hilfreich sein kann“, so Bezirksvorsteher Favoriten Marcus Franz.

Erster OpenCoach-Beratungsraum in Österreich

Das neue OpenCoach-Beratungsbüro befindet sich in der Moritz-Seeler-Gasse 1, im Zentrum der Per-Albin-Hansson-Siedlung-Ost und nahe des Bergtaidingwegs, der durchgängigen „Lebensader“ der PAHO.

„Wiener Wohnen hat eine Büroräumlichkeit zur Verfügung gestellt, die von OpenCoach angemietet wurde. Damit wurde für interessierte Bewohnerinnen und Bewohner ein ansprechendes ,Coaching-Zuhause‘ geschaffen. In der PAHO ist somit nicht nur ein sehr hilfreiches Angebot für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch der allererste OpenCoach-Beratungsraum Österreichs entstanden“, freut sich Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.

„OpenCoach.at ist eine Online-Plattform, die sich speziell an jene Menschen richtet, die sich Coachings sonst nicht leisten könnten. Jeder Mensch sollte – unabhängig von seiner finanziellen Lage – kompetente Beratung und Begleitung erhalten können“, erläutert Emanuel Raviola, OpenCoach-Mitbegründer und Geschäftsführer das Unternehmensziel.

Das Pilotprojekt läuft bis Ende 2022 und wird gleichzeitig von OpenCoach für Wiener Wohnen evaluiert. Die Ergebnisse sollen in die Gestaltung künftiger sozialer Angebote für Gemeindemieter*innen miteinfließen.

Die IBA_Wien feiert heuer ihren Höhepunkt

Die Internationale Bauausstellung Wien (IBA_Wien) hat die PAH als Modell für die Aufwertung von Bestandsgebieten, die nicht ausschließlich, aber vorrangig von sozialen Aspekten geleitet wird, aufgegriffen. Neben bereits laufenden Projekten wie AALbin, das Senior*innen den Einstieg in die digitale Kommunikationswelt ermöglicht, werden zurzeit weitere Maßnahmen, so etwa ein neues Quartierszentrum, umgesetzt.

Die große Schlusspräsentation der IBA_Wien mit dem Titel „Wie wohnen wir morgen?“ geht heuer – nach mehrjähriger intensiver Vorbereitung - über die Bühne.

Mehr als 100 innovative Projekte stehen im Mittelpunkt. Von 23. Juni bis 18. November kann sich das heimische und internationale Publikum über die Maßnahmen in der PAH und viele weitere zukunftsweisende Projekte in Wien informieren.

Nähere Infos unter: www.iba-wien.at

OpenCoach - Service

Bei OpenCoach sind ausschließlich geprüfte Coach*innen tätig.

Eine Beratungseinheit ist außerordentlich günstig, kostet nur 9 Euro.

Die erste Beratungseinheit ist gratis.

Buchungen für Coachings sind ab sofort möglich!



Interessierte müssen sich dafür zuerst

online auf www.opencoach.at registrieren und ihren Coach wählen

die erste Beratung kostenfrei buchen

Coaching im Beratungsraum Moritz-Seeler-Gasse 1/58/5 vereinbaren

