Wien neuerlich unter weltweite Top-Reiseziele gereiht

Nach dem US-Nachrichtenportal Bloomberg und der britischen Tageszeitung „The Independent“ reihte nun das nächste Leitmedium Wien unter die beliebtesten Reiseziele

Wien (OTS/RK) - Das US-Reisemagazin „Travel + Leisure“ zählt Wien zu den „Best Places to Travel in April 2022“. Für Tourismusdirektor Norbert Kettner ist diese Auszeichnung eine wichtige „Triebfeder für die Rückgewinnung der Fernmärkte, allen voran der USA“.



Ein positives Signal für den Wiener Tourismus in herausfordernden Zeiten: „Travel + Leisure“ – eines der größten Reisemagazine in den USA – wählte die Hauptstadt erst kürzlich unter die „Best Places to Travel in April 2022“. „Wien ist damit neben Paris die einzige europäische Stadt, die diese Auszeichnung geschafft hat. Das bedeutet Rückenwind für die Aktivierung des amerikanischen Reisepublikums, das uns auch während der Pandemie nicht im Stich gelassen hat, heuer aber in größerem Ausmaß zurückerwartet wird. Nach Deutschland verzeichnen wir aktuell die stärkste Buchungsnachfrage aus den USA, etwa ein Zehntel der derzeitigen Buchungen stammt zurzeit von dort“, erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner. Auch 2021 hielten sich die USA mit Platz 5 in den Top-10 der nächtigungsstärksten Herkunftsmärkte Wiens – gemessen nach Hotelumsätzen lagen sie sogar weiterhin (wie vor der Pandemie) auf Platz 3.

„Spring is a lovely time to visit Vienna”

Frühlingstemperaturen und Wiens Ostermärkte – ins Treffen werden etwa jener vor dem Schloss Schönbrunn und jener Am Hof geführt – machen den April zum idealen Besuchsmonat. Zusätzlich werden Wiener Klassiker wie die weltberühmte Kaffeehaus-Kultur, klassische Musik sowie das breitgefächerte kulturelle und kulinarische Leben Wiens hervorgehoben. „Travel + Leisure“ zählt zu den führenden Reisemagazinen der USA, mit einer Leserschaft, die über diesen Markt hinausgeht. Mit einer monatlichen Printauflage von rund einer Million Stück und einer Onlinereichweite von 14,5 Millionen Unique Visitors gehört es zu den auflagenstärksten und einflussreichsten Reisemedien das amerikanischen Marktes.

Link zum Original-Beitrag: https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-travel-april

Alle Infos zum Aufenthalt in Wien: www.wien.info

Bildmaterial zu Wien in Druckauflösung: https://foto.wien.info





Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

01/1 211 14–111

walter.strasser @ wien.info



Verena Hable

01/211 14–363

verena.hable @ wien.info