PULS 4: Kennzeichnung von "Vollspaltenböden"? Tierschutzminister Rauch spricht Einladung an Handel aus

REWE Nachhaltigkeitschefin an Minister: "Laden Sie bitte auch die Gastro ein". PULS 4-Themenabend zu Österreichs Fleischproduktion heute um 20:35 Uhr

Wien (OTS) - Die Österreicher:innen lieben Fleisch. Der Konsum liegt EU-weit im Spitzenfeld. Doch das tägliche, frische Angebot für den Fleischhunger hat einen bitteren Nachgeschmack: Die Tiere sind zum Produktionsfaktor verkommen, das Motto in der Viehwirtschaft lautet „Wachsen oder Weichen“. Heute, den 7. April, ab 20:35 Uhr beleuchtet PULS 4 das „System Fleisch“ in Österreich.



Gerade in der Schweinehaltung werden die sogenannten "Vollspaltenböden" vielfach kritisiert. Tierschutz- und Gesundheitsminister Johannes Rauch spricht daher auf PULS 4 nun eine "Einladung" an Vertreter der Handelsketten aus, um über Kennzeichnungen zu reden.

Hochkarätige Diskussion

"Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen", sagt der Grünen-Politiker in der Diskussionsrunde mit Tanja Dietrich-Hübner von REWE, Johann Schlederer, Geschäftsführer der Schweinebörse, Eva Rosenberg, Länderchefin von Vier Pfoten und Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter". "Es ist ja wohl wirklich so, dass die großen Handelsketten eine enorme Macht haben", fährt der Minister fort. Das sei bei der Preisgestaltung so, aber auch bei den Kennzeichnungen.

Kennzeichnung wie bei Eiern

"Ich würde gerne alle einladen - die großen Handelsketten - sich zu mir an einen Tisch zu setzen und zu schauen, ob wir nicht zu einer Branchenvereinbarung kommen", schlägt Rauch vor. Die Branchenvereinbarung solle eine "klare Kennzeichnung, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sehen und entscheiden können, was steckt wirklich dahinter".

Als Vorbild sollen Eier dienen. Da sei es nämlich "glasklar": Bodenhaltung, Freilandhaltung, Käfighaltung. "Ähnliches könnte auch platzgreifen beim Fleisch", so die Vorstellung des Gesundheitsministers. "Die Einladung würde ich aussprechen, vielleicht kommen wir zu einem Ergebnis".

REWE: Auch Gastro soll in Gespräche einbezogen werden



Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin Nachhaltigkeit bei REWE International, fordert von Minister Rauch auch den Einbezug der Gastronomie in die Gespräche und spricht sich für eine ganzheitliche Lösung aus: "Laden Sie bitte auch die Gastro ein. Der Lebensmitteleinzelhandel, und vor allem Billa, wir sind ganz klar für die Herkunftskennzeichnung, wir sind auch für eine Haltungskennzeichnung. Aber wir werden das alleine nicht stemmen. Und es geht nicht, dass wieder der Lebensmitteleinzelhandel einen Großteil der Kosten tragen soll und quasi andere Marktteilnehmer, die auch sehr wichtig sind, davon profitieren."



Die ganze Diskussion heute, 7. April, direkt im Anschluss an die PULS 4 Doku "Krankes Fleisch?" ab 20:35 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App.

