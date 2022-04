ORF-Generaldirektor Weißmann im ORF-Publikumsrat: „Sehe Publikumsrat als Sounding Board“

Wien (OTS) - „Vor allem der Krieg in der Ukraine stand in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt der ORF-Berichterstattung: Allein in den ‚ZiB‘s hat der ORF mehr als 60 Stunden Sonderprogramm produziert und bleibt für mehr als 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die wichtigste Informationsquelle“, berichtete ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann im Rahmen der 18. und letzten Sitzung des Publikumsrats in der 5. Funktionsperiode (2018-2022) am heutigen Donnerstag, dem 7. April 2022, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz. Krieg und Klimawandel wären auch zentrale Themen für das junge Publikum der 16- bis 25-Jährigen, wie eine neue Ö3-Umfrage zeige: „Ö3 ist es gelungen, mehr als 24.000 junge Menschen zu erreichen und in deren Lebenswelten zu blicken. Die Erkenntnisse sind enorm wichtig im Sinne unseres user-zentrierten Ansatzes und unserer Young-Audience-Strategie“, sagte der ORF-Generaldirektor.

Außerdem unterstrich Weißmann die große Bedeutung einer Digitalnovelle des ORF-Gesetzes: Der ORF müsse angesichts des sich ändernden Nutzungsverhaltens vor allem des jungen Publikums auch in der digitalen Welt präsenter sein können. Auch die ökonomischen Zwänge – vom 2-Milliarden-Volumen des Online-Werbemarkts in Österreich zögen die GAFAs 1,7 Milliarden ab – sprächen für die Novelle und auch eine verstärkte Kooperation mit anderen Teilnehmern auf dem heimischen Medienmarkt. Hier hob der ORF-Generaldirektor die Kooperation beim „Nachbar in Not“-Benefizkonzert und die Kooperation des ORF mit ProSiebenSat.1 PULS 4 beim 4GAMECHANGERS-Festival hervor. Abschließend dankte der ORF-Generaldirektor dem Publikumsrat, den er in Zukunft noch stärker „als Sounding Board und Sparring Partner“ sieht, für die gute Zusammenarbeit.

